Lego-Architekten als Brückenbauer

Leerstand in der Erlanger Altstadt: Hauptstraße 48, Hauptstraße 50, Hauptstraße 52 ... Moment, im ehemaligen Lederwarengeschäft Pfeiffer brennt ja wieder Licht! Bis heute, 17 Uhr, kann man dort die Ergebnisse der zweiten Planungswerkstatt für Kinder und Jugendliche zur Stadt-Umland-Bahn (Stub) besichtigen und selbst mit Legosteinen Hand anlegen. Die Stadt hat die Geschäftsräume für 2020 angemietet. Im vergangenen Jahr wurde der Dreikönigstraße in der Nachbarschaft mit dem Experimentier- und Ausstellungsraum "ex-Teppich" Leben eingehaucht.

Der Stadtjugendring und der Zweckverband (ZV) Stub hatten in den Faschingsferien einen dreitägigen Workshop organisiert. Gegenstand war diesmal die umstrittene Stub-Brücke über den Regnitzgrund. Nach einer Ortsbegehung legten die Lego-Baumeister (10 bis 15 Jahre alt) und zukünftigen Nutzer der Stub los. Bei der Ausstellungseröffnung am Mittwoch erläuterten sie, was ihnen wichtig ist.

Thorben stellt das Modell "1" mit kombiniertem Fuß- und Radweg vor: "Wir möchten das Wasser von der Brücke in den Wiesengrund entwässern. Außerdem sollte die Brücke nicht einfach grau, sondern mit bunten Kacheln verziert sein. Um die Pfeiler herum haben wir Zäune aufgestellt, damit Tiere und landwirtschaftliche Maschinen sie nicht beschädigen."

Farben zeigen die Richtung an

Modell "4" von Marc (12) und Kilian (11) wartet mit unterschiedlichen Gleisbett-Farben für die Fahrtrichtung auf: Rot steht für die Richtung "Erlangen-Nürnberg", Schwarz für "Herzogenaurach".

Von Solarzellen gespeiste Lampen auf den Gleisen hat Modell "5" zu bieten, außerdem ist die Notfalltreppe mit grünen Leuchten markiert. Dieses Modell kommt auch mit möglichst wenigen Brückenpfeilern aus und schlägt vor, dass die StUB-Fahrzeuge gleichzeitig die Brücke reinigen.

Die Architekten von Modell "9" wünschen sich viel Begrünung an der Überführung und Bootsbetrieb auf der Regnitz, eine Haltestelle am Wiesengrund sowie Wanderwege und Bänke. Was die Fahrzeugführer wohl von dem Entwurf mit der integrierten Blitzanlage halten würden? O-Ton: "Auch die Stub und die Busse sollen sich an die Geschwindigkeit halten!"

Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) würdigte die Entwürfe und versprach, sie den Architekten, die demnächst mit den Entwürfen für die Brücke beauftragt werden, als Inspiration bereitzustellen. Der Jugendclub im Wiesengrund sei bereits begeistert von der Idee einer Haltestelle direkt vor seiner Tür.

Die Bürgerbeteiligung geht am Dienstag, 24. März, mit der "Offenen Geschäftsstelle" des ZV Stub in der Nägelsbachstraße 49a (15 bis 17 Uhr) und am 26. Mai mit dem achten Dialogforum im Redoutensaal weiter.