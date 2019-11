Lebendiger Adventskalender: Jedes Türchen bringt Vorfreude

Es ist ein geflügeltes Wort in Herzogenaurach: Kein Kindergartenkind darf eingeschult werden, ohne wenigstens einmal auf der Bühne beim Lebendigen Adventskalender gestanden zu haben. Gemeint ist damit die große Bereitschaft der Kinder und ihrer Betreuer, sich am Lebendigen Adventskalender der Stadt zu beteiligen. Und so ist in der Tat so, dass viele Herzogenauracher Kleinkinder tatsächlich schon einmal einen Auftritt auf der großen Bühne am Marktplatz hatten.

Das ist auch heuer wieder so. Am kommenden Sonntag starten die Aufführungen für den Advent 2019. Und auch diesmal sind auch freilich wieder die Kindertagesstätten gefragt. Sieben der 24 Tage sind hierfür reserviert.

Der Lebendige Adventskalender hat sich etabliert. Und auch seit die Stadt diesen in Eigenregie durchführt, also ohne die Mitbegründer der Förder- und Werbegemeinschaft, ist die Nachfrage ungebrochen. Viele Bürger freuen sich schon vor dem Advent auf die "24 Tage pure Vorfreude". Jeden Tag öffnet sich ab 1. Dezember um 17 Uhr ein Türchen (Ausnahme Heiligabend um 12 Uhr), um in der Adventszeit eine "unverwechselbare Weihnachtsstimmung" zu zaubern, wie das Amt für Stadtmarketing mitteilt.

Ein Garant für den Erfolg ist die Tatsache, dass im Vorfeld noch nicht verraten werden darf, wer denn an den einzelnen Tagen aus dem Türchen treten wird. Zum einen nehmen freilich einheimische Künstler - wie zum Beispiel neben den Kindern vor allem auch hiesige Sänger und Musiker - einen Raum ein, zum anderen werden auch immer wieder Darbietende verpflichtet, die sich auch schon überregional einen Namen gemacht haben.

Auch dieses Jahr werden vorab ein paar dieser Akteure genannt, ohne dass der Termin verraten wird. Mit dabei ist beispielsweise die "Pia-Nino-Band", die Rockmusik für Kinder spielt. Jazzige Weihnachtslieder, eher für die erwachsene Zuhörerschar, trägt das "Hildegard Pohl Trio" bei, und ein ganz besonderes Highlight verspricht die "Blechmafia Nürnberg".

Neben der Musik spielt auch das Theater stets eine Rolle. Genannt seien als Beispiele hierfür das "Büttner Korbtheater" und der Zauberer Claudio Gnann.

Nicht verraten wird freilich, wer am 24. Dezember um 12 Uhr die Einstimmung auf Heiligabend übernehmen wird. Nur eines scheint klar: Dieser Termin spricht eher für eine festliche Ausgestaltung. Klamauk wäre da weniger gefragt.

Weihnachtszeit

Beleuchtung Heute um 17.15 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt offiziell eingeschaltet. Bürgermeister German Hacker tut das per Knopfdruck gemeinsam mit Kindern und Gästen am großen Weihnachtsbaum. Zeitgleich werden auf dem Marktplatz die ersten kulinarischen Genüsse als Einstimmung auf die Adventszeit angeboten.

Adventskalender Am Sonntag starten die Aufführungen des Lebendigen Adventskalenders auf der Bühne am Marktplatz. Täglich sorgt das Programm um 17 Uhr für eine besondere Stimmung, an Heilig Abend bereits um 12 Uhr.

Weihnachtsmarkt Dieser findet am zweiten Adventswochenende statt. Offizielle Eröffnung mit dem Christkind ist am 6. Dezember um 18 Uhr. Der Markt endet am 8. Dezember um 20 Uhr. Bereits am Donnerstag, 5. Dezember, gibt's wieder den "After-Work-Glühwein" ab 17 Uhr.