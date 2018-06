Lastwagen landet bei Adelsdorf im Graben

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer aus Adelsdorf kommend am westlichen Ortsausgang nach links auf die B 470 in Richtung Forchheim einbiegen. Dabei verriss der Lkw-Fahrer aus unklaren Gründen das Steuer und kam von der Fahrbahn ab. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 10 000 Euro, die B 470 musste während der Bergung des Lkw durch ein Abschleppunternehmen halbseitig gesperrt werden.