Landwirt aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt bei Bauer sucht Frau: Michael bekommt ein Ultimatum

Michael sitzt zwischen den Stühlen und kann sich nicht zwischen seinen beiden Hofdamen entscheiden: Der Nebenerwerbslandwirt aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt ist bei der 15. Staffel der Kuppelsendung "Bauer sucht Frau" auf der Suche nach der großen Liebe.

Auf dem Scheunenfest, das vor zwei Wochen ausgestrahlt wurde, hat sich der 30-jährige Michael aus seinen fünf Scheunenfest-Frauen zwei Bewerberinnen für die Hofwoche ausgewählt: Conny (27, Fahrzeuglackiererin aus dem Allgäu) und Carina (30, Kaufmännische Angestellte aus Österreich).

Am Montag vor einer Woche hat dann die Hofwoche begonnen. Bei der ersten Hausführung überzeugte Michael mit seiner modernen und ordentlichen Wohnung.

Damen müssen sich beweisen

Für Michael ist die Hofwoche die Gelegenheit, die beiden Damen besser kennenzulernen und sich für eine zu entscheiden. Doch das wird für ihn noch eine schwierige Aufgabe werden.

Bei der Ausstrahlung am Montagabend will Michael wissen, wie sich seine Hofdamen bei der Hofarbeit so anstellen. Besonders Conny will alles richtig machen und legt sich ins Zeug: "Ich möchte es ihm auch recht machen und alles geben."

Während sie die ausgebüxten Enten einfangen muss, nimmt sich Michael Carina zur Seite und zeigt ihr stolz seine Landmaschinen und den eigenen Spielplatz für seine Tochter. Im Einzelgespräch sagt sie "Ich finde es wahnsinnig toll, wie du dich um deine Tochter kümmerst", sagt Carina, die selbst eine Tochter hat.

Conny ist begeistert

Dann nimmt der Landwirt Conny mit zum Einzelgespräch und zeigt ihr seinen Hof. Schnell wird klar: Conny ist hin und weg. "Michael löst ganz viel in mir aus. Was er macht, wie er es macht - ich bin begeistert."

Doch wie wird sich Michael entscheiden? "Ich bin noch nicht soweit", sagt er. Carina ist da schon konkreter: "Ich bin mir sicher, wenn sich Michael nicht entscheidet, dann werden wir ihm ein Limit setzen. Dann wird er sich entscheiden müssen." In der nächsten Woche könnte es also zu einer Entscheidung kommen.