Landratswahl: Freie Wähler schicken Regina Dukart ins Rennen

Um einen Kandidaten für den Posten des Landrats zu nominieren, trafen sich die Vertreter der Freien Wähler des Landkreises Erlangen-Höchstadt am Donnerstagabend im Landhotel "3Kronen" in Adelsdorf. Letztlich wurde es mit Regina Dukart, die mit einer beeindruckenden Vita aufzuwarten weiß, eine Kandidatin.

Dass sie es einmal so weit bringen würde, hätte wohl niemand zu träumen gewagt, als Regina Dukart im April 1988 in Karaganda/Kasachstan quasi mitten in der Steppe, umgeben von Kohlebergbau, zur Welt kam. Schlechte Aussichten für Deutsche in Russland zwangen die vierköpfige Familie, das Land zu verlassen.

"Mit kleinem Gepäck und großen Hoffnungen", wie sie sagt, kamen sie Anfang der 90er Jahre in Straubing an. "Der Anfang war schwierig", erklärt sie. "Ehrenamtliche Helferkreise, wie sie heute für Asylbewerber existieren, gab es damals nicht." Doch ihr Vater, für den aufgeben ein Fremdwort zu sein schien, schaffte es, der Familie ein Auskommen zu ermöglichen.

Studiert hat Dukart Wirtschaftsingenieurwesen mit Bachelor- und Master-Abschluss an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit gut zwei Jahren nun arbeitet sie als Qualitätsmanagement-Beauftragte bei "Weig Packaging" in Emskirchen.

Schon früh hat Dukart den Weg ins Ehrenamt gefunden, zuerst im Bereich Musik - sie spielt Klavier, Violone, Akkordeon, Keyboard und Elektronium -, später als Studienbotschafterin; und sie engagiert sich im Verein "Karpfenland Aischgrund". Auch sprachlich hat die 31-Jährige viel zu bieten. Neben Deutsch und Russisch spricht sie Englisch und Spanisch und ist auch des Lateinischen mächtig.

Seit sieben Jahren ist sie bei den Freien Wählern und ihre Ziele sind klar gesteckt. Ein Hauptaugenmerk legte sie in ihrer flammenden Rede auf das Thema "Wohnen". "Hier ist es dringend notwendig, Bürokratie abzubauen", sagt sie. "Es kann doch nicht sein, dass junge Familien bis zu vier Jahre warten müssen, um zu erfahren, ob und wenn ja, wie sie in ihrem Heimatort oder ihrer Wunschgemeinde bauen dürfen." Heimat ist Dukart besonders wichtig. "Zukunft braucht Herkunft", betont sie. Aber auch bezahlbarer Wohnraum ist in ihren Augen ein "Muss".

Weitere Themen, die ihr am Herzen liegen, sind gute Bildung und die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, welche erschwinglich sein müssen. "Mit dem Ein-Euro-Ticket", wie sie erklärt.

Privat ist sie in festen Händen. Christian Enz, Mitglied im Bezirksvorstand der Freien Wähler, und sie wollen noch dieses Jahr in Höchstadt standesamtlich heiraten. Die kirchliche Trauung findet am 25. Juli 2020 in Rothenburg in der St.-Jakobs-Kirche statt. Womit sich der Kreis schließen wird, besuchte Regina Dukart doch mit knapp acht Jahren schon einmal diese Kirche und fand: "Wow! Das wäre eine Kirche, in der man heiraten könnte."

Für ihre Rede erntete Dukart neben stehendem Applaus auch mit nur einer einzigen Gegenstimme die Nominierung als Kandidatin für die Wahl des neuen Landrats. Kreisvorsitzende Irene Häusler bat mit den Worten: "Sie kämpft nicht für sich allein, sie kämpft für uns", um die Unterstützung der Partei. Schon eingangs hatte sie klar gemacht: "Wir sind darauf bedacht, mehr Frauen reinzukriegen." Ortsvorsitzender Tim Scheppe gratulierte als Erster und überreichte Dukart einen Blumenstrauß.