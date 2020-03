Landratswahl: Brückenschlag von Ost nach West in ERH

Zweimal klopft er auf die Unterseite der Kiste mit dem Schlitz im Deckel. "Kein doppelter Boden", stellt Manfred Bachmayer fest und legitimiert damit die Wahlurne. An diesem Samstagabend im Dezember stehen die Zeichen auf Kommunalwahl. Der Ortsverband der Grünen in Höchstadt stellt seine Liste für den Stadtrat auf - klar, dass da Manfred Bachmayer nicht fehlen darf. Er ist Landratskandidat für seine Partei im Landkreis Erlangen-Höchstadt, doch an diesem Abend im Dezember war er zunächst einmal Versammlungsleiter.

Und er nahm es ganz genau: Die Wahlurne darf nicht geöffnet werden, bevor er nicht den Wahlvorgang für beendet erklärt hat. Zwei-, dreimal mahnte Bachmayer es immer wieder an. Manchmal nimmt er es eben ganz genau. Es gäbe Regularien - und die müsse man auch befolgen, meint der Landratskandidat.

Wie bei seinen zwei Kindern, die bald in die Schule kommen. Daheim werde viel diskutiert, doch Bachmayer beschreibt sich selbst als "konsequenten Vater.". Mit den Kindern verbringt der Grünen-Kreistagsabgeordnete viel Zeit im Zoo oder in seinem Garten. Der Landschaftsgärtner kennt dort jeden Baum, das Grundstück ist dicht bewachsen. Bachmayer lässt der Natur freien Lauf.

Und wenn doch mal ein hoher Baum auf das Haus fallen sollte? "Wir sind gut versichert", sagt er und schmunzelt. Viele Menschen würden zu schnell die größeren Bäume aus dem Garten entfernen.

Doch auch für die Politik fordert Bachmayer: "Wir brauchen mehr Mut beim Klimaschutz!"

Die Ziele seien nicht eingehalten worden, vielmehr sei der Landkreis in Sachen Klimaschutz schlichtweg stehengeblieben. Bachmayer möchte deshalb einen Arbeitskreis "Klimaschutz", bei dem Kreisräte, Energiegenossenschaften und Unternehmen an einen Tisch kommen und gemeinsam einen Aktionsplan ausarbeiten. Zudem fordert Bachmayer die Pflicht, bei allen Neubauten Photovoltaikanlagen zu errichten.

Nachholbedarf

Zum Klimaschutz gehört auch der ÖPNV. Und da sieht der Landratskandidat großen Nachholbedarf. Über fünf Euro koste die einfache Strecke nach Erlangen, sagt Bachmayer und ergänzt: "Will man die Leute verarschen?" Er möchte es offensichtlich nicht und fordert deshalb ein 365-Euro-Jahresticket, damit die Öffentlichen stärker genutzt werden.

"Auf bestimmten Strecken muss man den Individualverkehr ausgrenzen", fordert er außerdem. So solle ein Bus zum Beispiel nicht erst in eine Bucht einfahren müssen, um halten zu dürfen, sondern einfach auf der Straße halten. Die Autofahrer müssten dann warten. Sein Credo: Der Bus soll bevorzugt werden. Einher geht da für ihn auch, dass sich Busse freischalten können und so nicht zwingend an einer roten Ampel stehenbleiben müssen.

Als Landrat würde er auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen: "Da, wo es zeitlich möglich ist." Auf die Limousine des Landrats jedenfalls würde er verzichten und stattdessen ein Auto aus dem Fuhrpark nutzen.

Ein großes Problem sieht Bachmayer in der AfD, die ebenfalls eine Kreistagsliste zur Wahl stellt. Er verspricht: Auch im Kreistag werde es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, vielmehr müsse man sie "ausgrenzen." "Da muss man Demokratie dagegensetzen", erklärt der verheiratete 54-Jährige. Es ist wieder seine Konsequenz.

Distanzprobleme

Bachmayer wohnt in Eckental, das von Höchstadt rund 50 Kilometer entfernt ist. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt ist weitläufig. "Man weiß zu wenig voneinander", meint der Grüne. Er könnte sich einen Landkreis-Marathon oder gemeinsame Projekte vorstellen, damit die Landkreisbewohner sich besser kennenlernen - trotz Entfernung.

Für die Wahl sieht sich Bachmayer gestärkt. Mit 13 Ortsverbänden seien die Grünen im Landkreis gut aufgestellt, meint der Mann, der bereits von 2002 bis 2014 stellvertretender Landrat war: "Kommunal unterwegs zu sein ist immer schön."

Man sei dabei nah am Menschen, immer ansprechbar. Und so möchte er auch gestalten, statt nur zu verwalten: "Ich bin sicher nicht so pflegeleicht, wie es bisher ist." Aber es sei alles im Rahmen, versichert Bachmayer. Konsequent eben.