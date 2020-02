"Ich bin ein Tausendsassa", sagt Regina Enz. Das muss sie auch sein, bei allem, was sie sich für dieses Jahr vorgenommen hat. Derzeit steht für die 31-jährige Höchstadterin, die für die Freien Wähler den Chefsessel im Landratsamt erobern will, allerdings die Wahl am 15. März im Vordergrund. Dafür se...