Landkreis Erlangen-Höchstadt: Das Verkehrsprogramm "Hallo Auto" soll Schülern lange Bremswege verdeutlichen

"Sobald ihr euch im Straßenverkehr bewegt, seid ihr aktive Teilnehmer und übernehmt Verantwortung." Melanie Ott findet klare Worte, die sie den rund 20 Schülern der Ritter-von-Spinx Schule vermitteln will. Sie und ihre Kollegin Theresa Gebert sind die Moderatorinnen des vom ADAC initiierten Programms "Hallo Auto", das am Montag für die 6. Klassen der Ritter-von-Spix Mittelschule am Parkplatz Aischwiesen stattfand.

Der ADAC Nordbayern bietet die Aktion "Hallo Auto" in den Monaten April bis Oktober gezielt für Schulen in den nordbayerischen Regierungsbezirken an. Die praktische Lerneinheit soll den jungen Verkehrsteilnehmern dabei demonstrieren, dass Situationen für sie als Fußgänger im alltäglichen Verkehr gefährlich werden können.Denn die Länge der Bremswege oder die Ablenkung durch tragbare Medien führen schnell zu einer falschen Einschätzung.

Aus voller Fahrt zum Stehen

Schwerpunkt des Konzepts ist es, den Jugendlichen zu verdeutlichen, wie lange ein Fahrzeug auch bei geringer Geschwindigkeit braucht, um vollständig zum Stehen zu kommen. "Bei Hallo Auto ist jeder aktiv beteiligt", erklärt Melanie Ott die Besonderheit der Einheit, die rund zwei Schulstunden dauert.

Um ein Gefühl für den Zusammenhang von Reaktionszeit und Bremsweg zu bekommen, sollen die Schüler aus dem vollen Lauf heraus auf Kommando anhalten. Diese Aufgabe sorgt bei den Jugendlichen erst einmal für ungläubiges Kopfschütteln. Doch nach mehrmaligem Rennen merken sie schnell, dass dies nicht ohne weiteres möglich ist.

Diese Erfahrungen sollen sie in einem nächsten Schritt auf das Auto übertragen. Dazu stellen die Jugendlichen nach eigener Einschätzung Pylonen an der Stelle an den Straßenrand, an der sie das Anhalten eines Autos mit 50 Stundenkilometern erwarten. Etwa 14 Meter lang ist der Bremsweg bei einer Reaktionszeit von einer Sekunde mit 50 Stundenkilometern. Eine kaum vorstellbare Strecke, die von niemandem im Vorhinein richtig abgeschätzt wird.

Deshalb ist es den Moderatorinnen wichtig, ihnen die Formel "Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg" durch oftmaliges Wiederholen immer wieder zu verdeutlichen. "Ihr könnt euch nicht sicher sein, wie lange die Person am Steuer braucht, um zu reagieren", betont Melanie Ott zudem. Gründe für einen unterschiedlichen Bremsweg können beispielsweise eine nasse Fahrbahn sein, beim Laufen auch einfach ein schlechtes Profil der Schuhe.

Teil des Lehrplans

Für die zwei 6. Klassen der Ritter-von-Spix Schule hat Lehrerin Christine Schnaus den Termin organisiert. "Das Programm ist schülernah, sodass sie es sich besser vorstellen können", begrüßt die Lehrerin die Unterrichtseinheit außerhalb des Klassenzimmers. Zudem sei das Thema Verkehrserziehung für die 6. Klassen inzwischen auch Teil des Lehrplans, das nachher im Unterricht vertieft werde. "Damit es sich verfestigt", so Schnaus. Das Angebot des ADAC ist für Schulen überdies kostenlos.

Ablenkung durch das Smartphone

Doch auch die Ablenkung, gerade durch das Smartphone, ist Teil des Programms. So bittet Theresa Gebert einen Schüler, während des Laufens eine Nachricht in sein Handy zu tippen. "Ist dir aufgefallen, was deine Mitschüler währenddessen gemacht haben?", fragt sie ihn anschließend. Er verneint. "Finger weg vom Handy im Verkehr", lautet ihre Schlussfolgerung.

Im abschließenden Teil wechseln die Schüler die Perspektive und dürfen selbst mit ins Auto einsteigen. Bei einem korrekt eingestellten Gurt und in Schrittgeschwindigkeit legt Moderatorin Melanie Ott mit den Teilnehmern als Beifahrer eine Vollbremsung hin. "Ich wurde viel mehr nach vorne geschleudert, als gedacht", erzählt Jonas, als er aus dem Auto steigt. Und auch seine Mitschüler scheinen von dieser praktischen Vorführung überrascht.

Altersgerechtes Angebot

Für die jüngeren Schulstufen bietet der ADAC ebenso altersgerechte Programme an. "Für die dritte und vierte Klasse wird der tote Winkel behandelt, bei der ersten und zweiten dreht sich alles darum, wie ich richtig über den Zebrastreifen gehe", zählt Melanie Ott auf. Ab der siebten Jahrgangsstufe werden Rausch- und Betäubungsmittel am Steuer und umweltschonendes Fahren thematisiert.

Die beiden Moderatorinnen sind zufrieden mit ihrer unkonventionellen Unterrichtsstunde. "Am eindrucksvollsten ist es für die Schüler meist, zu merken, dass sie den tatsächlichen Bremsweg falsch eingeschätzt haben und in der realen Situation überfahren worden wären", so Gebert.