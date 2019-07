Landkreis Erlangen-Höchstadt: Was CO 2 und Nitrat in der Landwirtschaft bedeuten

Eine weitere zentrale Frage beschäftigte die Landwirte beim Fachgespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Stefan Müller (CSU)am Montag in Dannberg: Wie könnte eine mögliche CO 2 -Steuer für die Landwirtschaft aussehen? Das Klima sei momentan ein wichtiges Thema der Deutschen, so Stefan Müller. "Noch ist in diesem Bereich vom Bundestag keine Entscheidung getroffen worden", versicherte er, das geschehe erst nach der Sommerpause.

Landwirt Wilfried Funke sah in einer geplanten Besteuerung eine finanzielle Gefahr für die sozial Schwächeren. Er schlägt deshalb neben dem bereits oben genannten Verbot von In- und Export per Flugzeug auch vor, dass die persönlichen Flugkilometer eines jeden Einzelnen aufgezeichnet werden sollen. Diese Verdeutlichung würde jedem vor Augen führen, wie viel er selbst zur Klimaerwärmung beitrage. Kritisch zeigte sich indes Johannes Rohlederer. "Kann man die Wohlstandsgesellschaft zurück erziehen?", fragte er. Müller schätzte eine Umsetzung des Vorschlags in die Praxis als schwierig ein. CO 2 -Verringerung in Form einer Steuer hingegen hielt er Sicht des bürokratischen Aufwands für leichter machbar.

Abholzung in Südamerika

Auch im Bezug auf den Klimaschutz werde das geplante Mercosur-Abkommen in Zukunft eine Rolle spielen. Durch das Bündnis dürften in Südamerika große Teile des Regenwaldes abgeholzt werden. Ein Witz im Vergleich dazu, dass in Deutschland aufgeforstet werden soll, während in Südamerika der Regenwald dem Wirtschaftshunger einiger Länder weichen müsse, finden Robert Ort und seine Kollegen des Bayerischen Bauernverbandes. Müller nahm die Anliegen der Landwirte ernst. "Ich bin eigentlich Anhänger des freien Welthandels", so Müller, aber dieses müsse noch einmal im Detail angeschaut werden.

Außerdem standen die sogenannten "Roten Gebiete" in der Kritik. Als solche werden Zonen bezeichnet, deren Brunnenwasser einen zu hohen Nitratgehalt aufweisen. Für die Betroffenen bedeutet das eine Einschränkung der Düngung. Sei in nur einem Brunnen ein Nitratwert höher als 50 Milligramm, werde gleich das komplette Gebiet als rot ausgewiesen, so Ort. Das betrifft auch das Wasser-Einzugsgebiet um Herzogenaurach. Dies sehen die Landwirte als zu pauschal und fordern eine Neuerfassung, auch in Bezug darauf, ob sich eine Tierhaltung dann noch lohne.

Zudem seien die gewünschten verbesserten "Werte auf die Schnelle nicht abzusehen", begründete Rohlederer den Wunsch der Landwirte nach einer Neuerfassung der Gebiete.