Landesgartenschau: Wird Höchstadt 2027 Ausrichtungsort?

Es ist eine Idee, die schon seit einiger Zeit durch die politische Landschaft im Raum Höchstadt geistert: Eine Landesgartenschau im Aischgrund. Nun will die Höchstadter CSU Tempo in die bisher noch mehr als vagen Pläne bringen.

Im Stadtrat reicht Fraktionssprecher Alexander Schulz einen dementsprechenden Antrag ein. Der Wunsch: Die Stadt Höchstadt soll eine Machbarkeitsstudie erstellen, inwieweit eine Bewerbung für eine kleine Gartenschau sinnvoll ist.

Die Gemeinde Wassertrüdingen, die dieses Jahr eine solche kleinere Version der Landesgartenschau ausgerichtet hat, habe vorgemacht, dass auch kleinere Städte durchaus in der Lage sind, so ein Projekt zu stemmen. "Die positiven Aspekte einer solchen kleinen Landesgartenschau bezüglich Nahtourismus und Gastronomie wurden in Wassertrüdingen deutlich. Ähnlich wie bei der diesjährigen Gartenschau könnte auch in Höchstadt die gesamte Stadt mit einbezogen werden", heißt es im Antrag der CSU.

Gerade der Bereich Aischwiesen/Engelgarten, die Streuobstwiesen am Häckersteig oder die Weiher am Treibweg beziehungsweise Wachenrother Weg würden sich hier zum Beispiel anbieten. Auch die städtischen Museeen (Heimat- und Spix-Museum) sowie das "Kulturgut Kellerberg" könnten laut CSU eingebunden werden und profitieren.

Weiter heißt es: "Über eine Bewerbung könnten eventuell dauerhafte Einrichtungen, wie ein schon lange geplanter Aussichtsturm oder die Grundlagen für den angedachten Teichkulturpark geschaffen werden."

Im Mai 2017 wurde in Erlangen eine Bewerbung für die Landesgartenschau per Bürgerentscheid gekippt. Schon damals wurde die Idee für den Aischgrund entwickelt. "Für den Aischgrund wäre eine Landesgartenschau eine tolle Sache. Voraussetzung wäre aber, dass die Bürger überzeugt sind und alle Gemeinden an einem Strang ziehen", sagte Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm (JL) damals.

Zurückliegende und kommende Gartenschauen:

(kl.) bedeutet Kleine Landesgartenschau, eine abgespeckte Variante in ungeraden Jahren.

2011: Kitzingen (kl.)

2012: Bamberg

2013: Tirschenreuth (kl.)

2014: Deggendorf

2015: Alzenau (kl.)

2016: Bayreuth

2017: Pfaffenhofen/Ilm (kl.)

2018: Würzburg

2019: Wassertrüdingen (kl.)

2020: Ingolstadt

2021: Lindau (kl.)

2022: Freyung (Traunstein gab nach Bürgerentscheid die Bewerbung zurück)

2023: Gartenschau in Selb und Asch (Tschechien)

2024: Kirchheim (Lkr. München)

2025: Furth im Wald (kl.)

2026: Schweinfurt

2027: Höchstadt ???