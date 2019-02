Lachen ist gesund - Warum Politiker fröhlich sind

Man sollte das Leben mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen, meint Bürgermeister German Hacker, und spricht da vor allem auch die Politik an. Humor und Entspanntheit sollte man gerade in schwierigen Situationen nicht vergessen. Auch sein Vorgänger Hans Lang, der ob seines "Dauerlächelns" als der "Lachende Vagabund" bezeichnet wurde, hat in seiner 18-jährigen Amtszeit gerne und oft gelacht. Warum eigentlich? "Ich bin halt gern gut gelaunt", sagt er. Geerbt habe er das wohl von seinem Vater, der ein fröhlicher Mensch gewesen sei. Mit 77 Jahren ist Lang als ältester Kreisrat noch auf der politischen Bühne. Die hat auch Landrat Franz Krug, inzwischen im Ruhestand, über viele Jahre hinweg geprägt. Er hat immer einen Scherz auf den Lippen, ist noch immer zu einem Späßchen aufgelegt. Legendär waren seine Besuche bei Jubilaren und deren Familien: Mann muss mit den Menschen fröhlich sein. Auch Martin Oberle, Teichwirtschafter und Kommunalpolitiker, ist gern froh und munter: "Es ist ein Geschenk Gottes, wenn man ein Wesen hat, das oft fröhlich sein darf. Ich bin dankbar dafür, dass ich so eine positive Grundeinstellung habe", sagt der Höchstadter. Freilich gab es da noch einen "Bürgermeister": Sepp Bitter. Auch er hat zu Lebzeiten viel gelacht. Als Bürgermeister vom Rahmberg ging er in die Geschichte ein und hat als Clown und Zauberer Jung und Alt erfreut. Und er war Büttenredner beim KCH. Dessen Mitglieder und Aktive lachen ja schon von "Berufs wegen". Manchmal aber auch einfach so, denn schließlich ist das Leben ja wirklich eines der Schönsten.