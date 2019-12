Im mittelfränkischen Erlangen ist es am Donnerstagnachmittag (12. Dezember 2019) zu einem Großeinsatz der örtlichen Feuerwehr gekommen. Am Südgelände der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) wurde ein Alarm im Chemielabor ausgelöst. Um kurz nach 14 Uhr eilten zahlreiche Einsatzkräfte in die Martenstraße.

Alarm an der Uni Erlangen: Schwefelsäure ätzt stark

In den Räumlichkeiten der FAU war kurz zuvor ein Arbeitsunfall passiert: Vier Menschen wurden verletzt, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr inFranken.de erzählt. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter der Universität. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Konkret ist aus einem herabfallenden Gefäß Schwefelsäure in Kontakt mit den Betroffenen gekommen. Per E-Mail: Jetzt den inFranken.del-Newsletter abonnieren