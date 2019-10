Am Mittwochvormittag ist im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein Feuer in einer Küche eines Firmengebäudes ausgebrochen. Die Polizei spricht von einem "schadensträchtigen" Brand und nennt eine Schadenssumme von mehr als 100.000 Euro.

Das Feuer brach gegen kurz nach 10 Uhr in einem Firmengebäude in der Bahnhofsstraße in Adelsdorf aus. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus aus Adelsdorf, Aisch, Neuhaus und Hemhofen/Zeckern schlugen bereits Flammen aus dem Dach.

Küchenbrand breitet sich auf Büroräume aus

Wie die Adelsdorfer Einsatzkräfte mitteilen, stand die Küche aus bislang ungeklärter Ursache bei ihrem Eintreffen bereits in Vollbrand, die Flammen breiteten sich bereits auf die Büroräume aus. Anwesende Menschen konnten sich zum Glück eigenständig ins Freie retten und blieben unverletzt.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand zügig. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernahm das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei. Nach ersten Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung vor, wie die Polizei berichtet.

