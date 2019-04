Kritiker der Herzogenauracher Südumgehung geben nicht klein bei

Als Gastrednerin hatten sie sich die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt von den Freien Wählern eingeladen.

Die Bürgerinitiative "Igel" (Interessengemeinschaft Eigentümer und Landwirte) und der Bund Naturschutz hatten einen gemeinsamen Film zur Situation der durch die geplante Streckenführung bedrohten Flächen gedreht, der an diesem Abend seine Uraufführung erlebte. Mit eindrucksvollen Drohnenaufnahmen konnten die Zuschauer erkennen, was die Interessengemeinschaft anprangert: "Bauernland verschwindet, Landverbrauch nimmt zu."

In seinem Pressespiegel stellte Robert Erhardt fest, dass bisher nur der Vorentwurf des Planfeststellungsverfahrens erarbeitet worden ist. Er kommentierte die Pressemeldungen. Positiv bewertet wurde die Ankündigung von Staatsminister Hubert Aiwanger (FW), den Flächenverbrauch in Bayern einzuschränken. Erhardt ging auch auf die Prognose zur Entwicklung der Verkehrszahlen ein.

Landwirte verlieren Flächen

"Die Bauern haben es nicht leicht, wenn die Städte nur noch an Wohnungen und Parkplätze denken", ergänzte Walter Winkelmann. Außerdem seien in der Umgebung einige Baumaßnahmen geplant, die die Landwirte Grundstücke kosten würde: der Bau der Schleuse Kriegenbrunn, der Ausbau der A 3 und die Herzogenauracher Südumgehung. Jede Maßnahme werde einzeln gewertet. Für Landwirte, die bei allen drei Maßnahmen Flächen verlören, werde die Situation als nicht bedrohlich eingeschätzt, wenn etwa unter fünf Prozent der Gesamtfläche bei jeder einzelnen Maßnahme verloren gingen. In der Herzogenauracher Flur seien über die Jahre insgesamt 220 Hektar durch die unterschiedlichsten Maßnahmen, etwa durch den Bau des Golfplatzes, der Landwirtschaft entzogen worden, das sei mit der Hälfte der Fläche von Niederndorf vergleichbar. Außerdem werde für die Landwirte die Zufahrt zu ihren Ackerflächen durch den Bau der Südumgehung erschwert.

Für Helmut König vom Bund Naturschutz ist klar: "Wir müssen umsteuern!", soll heißen, den Individualverkehr erschweren. Für ihn ist völlig unverständlich: "Schaeffler hat einen Gleisanschluss und nutzt ihn nicht." Denkbar wäre auch eine Umladestation außerhalb der Stadt, um den Transport zu bündeln. Außerdem appellierte er dafür, zuerst die Ostspange zu bauen und dann zu kontrollieren, wie sich die Verkehrsflüsse entwickeln. "Wenn es gewollt wäre, wäre der Bahnanschluss möglich", zeigte sich König überzeugt.

Für die Aktivisten von "Igel" wäre nach wie vor die Kombination aus Ostspange und Lohhoftunnel die ideale Lösung für die Verkehrsprobleme. Thomas Dürr konnte in Brixen im Thale bei Kitzbühel einen neuen Tunnel begutachten, der den Verkehr aus dem Ort heraus hält: "Warum geht es in Österreich und nicht hier vor Ort?" Der Verkehr weise hauptsächlich am Vormittag und am Nachmittag einen starken Anstieg auf. "Braucht es diese Trasse für die Verkehrsspitzen am Morgen und am Abend?", war daher seine Fragestellung.

Für Gabi Schmidt wurden die Alternativen zu wenig geprüft. Ingolstadt hatte aufgrund des Autobauers Audi vergleichbare Verkehrsprobleme und konnte durch eine werksinterne Regelung den Verkehr wirksam entzerren. Auch sie führte zahlreiche Tunnelbauten in Europa an. Schmidt befürchtet außerdem, dass auf absehbare Zeit das Areal, das die Südumgehung umschließt, zum Bauland avanciert und dadurch der Landwirtschaft komplett entzogen wird. Es gelte, das Beste für Natur, Bürger und Umwelt zu erreichen. Ihr Appell war, sich dafür einzusetzen, dass die Bahnlinie nicht entfernt wird. Niemand könne die Verkehrsentwicklung vorhersehen, und es sei leichter, eine vorhandene Bahntrasse zu reaktivieren als eine neue Trasse auszuweisen.