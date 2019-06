Kritik: Adelsdorfs Bürgermeister ignoriert Sorgen der Bürger

Nachdem es in Adelsdorf im vergangenen Sommer mehrfach zu Überschwemmungen und vollgelaufenen Kellern nach Starkregen gekommen war, hat sich eine Initiative "Überflutungsereignisse Sommer 2018" gebildet. Als deren Vertreter haben Hans-Josef Schmidt, Jörg Galster und Rainer Herzig im Januar dieses Jahres auch im Namen von 230 Adelsdorfer Mitbürger Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) einen offenen Brief übergeben, in dem sie ihre Sorgen und Ängste bezüglich der Starkregenereignisse 2018 sowie ihre Befürchtungen für die Zukunft bei solchen Ereignissen beschrieben haben.

Konkrete Vorschläge fehlen

Die Unterzeichner des Briefes forderten von den Verantwortlichen, die Bürger von Adelsdorf vor unkontrolliertem Zufluss von Oberflächenwasser aus dem Neubau- bzw. Wohngebiet Reuthsee in bestehende Kanalsysteme bei Stark- oder Dauerregen zu schützen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Bis spätestens 31. März wurden die Verantwortlichen der Gemeinde um eine konkrete Rückmeldung zu den Forderungen gebeten. Diese Frist sei aber verstrichen, ohne dass es Vorschläge für konkrete Konzepte zum Schutz der Bürger gegeben habe, schreiben die Sprecher der Initiative jetzt in einer Stellungnahme.

Der Bürgermeister nehme die Sorgen der Bürger nicht ernst, kritisieren Schmidt, Galster und Herzig, man könne sogar den Eindruck gewinnen, dass er an einer Lösung nicht interessiert sei. In der Gemeinderatssitzung am 27. März sei die Verantwortung zum wiederholten Mal alleine auf die betroffenen Bürger abgewälzt worden. Bis auf zwei Ausnahmen hätten auch die Gemeinderäte wenig Interesse an dem Thema gezeigt. Dabei sollte es doch für einen Bürgermeister und die Vertreter der Bürger selbstverständlich sein, sich die Bedenken und Ängste von 230 Mitbürgern zumindest anzuhören, den Dialog zu suchen und gemeinsam mit den Bürgern und Fachleuten Lösungen zu finden, so die Sprecher der Initiative.