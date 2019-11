Kreis-SPD Erlangen-Höchstadt setzt auf Kraft und Kompetenz

Mit einem "tollen Team", so Landratskandidatin MdB Martina Stamm-Fibich, geht die Kreis-SPD in den Kommunalwahlkampf. Die 60 Kandidaten für die Kreistagsliste sind im "Hallerhof" in Buckenhof einstimmig nominiert worden. Mit einer starken Fraktion wolle sie realisieren, "dass sich die Familien in unserem Landkreis das Wohnen wieder leisten können".

Weitere Vorhaben seien das Erreichen der Klimaschutzziele im Landkreis und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Hier nannte sie die Ausweitung der Stadt-Umland- Bahn auch in den Osten des Landkreises.

"Wissen, dass wir es können"

Ihr Hauptziel sei, den Landratsposten in Erlangen-Höchstadt wieder für die Sozialdemokraten zu erobern: "Wir wissen, dass wir es können. Mit unserer Kraft, unserer Solidarität und unserer Kompetenz werden wir es auch schaffen."

Wichtig sei es, immer wieder das Gespräch mit den Menschen zu suchen. Die Liste führt Martina Stamm-Fibich an. Neben amtierenden Kreisräten wie German Hacker aus Herzogenaurach und der Höchstadter Bürgermeisterkandidatin Mechthild Weishaar-Glab finden sich darauf auch neue Gesichter wie die Bürgermeisterkandidatin Annika Mück aus Eckental, Laura Eydel aus Bubenreuth und Astrid Kaiser aus Buckenhof oder Sophie Ries aus Baiersdorf.

SPD-Kreisvorsitzender Fritz Müller aus Heroldsberg (Platz 6) freute sich vor allem darüber, dass so viele junge Menschen auf vorderen Listenplätzen zu finden sind. "Wir wollen Jung und Alt nicht trennen, wir bieten auf unserer Liste auch jungen Menschen Platz und fördern damit den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig schaffen wir dadurch ein enormes Zukunftspotenzial."

Die Kandidatenliste

1. Martina Stamm-Fibich, Möhrendorf

2. German Hacker, Herzogenaurach

3. Annika Mück, Eckental

4. Christian Pech, Möhrendorf

5. Mechthild Weishaar-Glab, Höchstadt

6. Friedrich Müller, Heroldsberg

7. Alexandra Hiersemann, Marloffstein

8. Konrad Gubo, Eckental

9. Renate Schroff, Herzogenaurach

10. Andreas Hänjes, Höchstadt

11. Sophie Ries, Baiersdorf

12. Norbert Lamm, Adelsdorf

13. Anne Horlamus, Uttenreuth

14. Nils Dörrer, Höchstadt

15. Astrid Kaiser, Buckenhof

16. Johann Karl, Bubenreuth

17. Claudia Leuschner, Herzogenaurach

18. Horst Bittel, Röttenbach

19. Jutta Emrich, Hemhofen

20. Christian Stöcker, Herzogenaurach

21. Elke Bauer, Herzogenaurach

22. Hubert Selzle, Heroldsberg

23. Birgit Fleischer, Adelsdorf

24. Günter Schulz, Höchstadt

25. Barbara Weidinger, Eckental

26. Horst Gäck, Lonnerstadt

27. Heike Claus, Weisendorf

28. Siegbert Sendner, Herzogenaurach

29. Nella Döbbelin, Heßdorf

30. Thomas Voit, Baiersdorf

31. Sandra Wüstner, Herzogenaurach

32. Christian Jung, Großenseebach

33. Corinna Mück, Eckental

34. David Komann,Herzogenaurach

35. Barbara Waldenmeier, Adelsdorf

36. Gerhard Wagner, Hemhofen

37. Claudia Engelhardt, Heroldsberg

38. Andreas Wasielewski, Spardorf

39. Eva Ehrhardt-Odörfer, Baiersdorf

40. Konrad Hempel, Eckental

41. Laura Eydel, Bubenreuth

42. Thomas Heideloff, Herzogenaurach

43. Maja Haller, Aurachtal

44. Erik Lukaszewicz, Höchstadt

45. Elisabeth Wasielewski, Spardorf

46. Holger Auernheimer, Herzogenaurach

47. Jessica Braun, Bubenreuth

48. Norbert Geyer, Röttenbach

49. Barbara Stark-Irlinger, Hemhofen

50. Reinhard Horlamus, Uttenreuth

51. Gisela Biegel, Eckental

52. Andreas Pohle, Wachenroth

53. Oliver Biegeler, Eckental

54. Norbert Bechstein, Höchstadt

55. Jürgen Laitner, Möhrendorf

56. Roland Sekatzek, Heßdorf

57. Norbert Holler, Mühlhausen

58. Ulrich Hankel, Vestenbergsgreuth

59. Günther Rost, Lonnerstadt

60. Martin Ferschmann, Heroldsberg