Kran ist in der Höchstadter Spitalstraße am Boden gelandet

Wenn sich gestern in der Höchstadter Spitalstraße die Passanten gesammelt und die Köpfe nach oben gestreckt haben, lag das nicht etwa an einem neu eingeflogenen Storchenpaar. Monteure haben den Baukran auf der Baustelle des Kreiskrankenhauses St. Anna abgebaut. Wie schon beim Aufbau des Krans im Januar 2017 musste auch am Donnerstag die Spitalstraße für den ganzen Tag gesperrt werden.

In der Innenstadt, besonders in der Bamberger Straße, sorgte das zeitweise immer wieder für Staus. Verkehrsteilnehmer, die von der Bamberger Straße kamen, wurden über die Hauptstraße Richtung Marktplatz umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer aus Richtung Rothenburger Straße kommend fuhren in die Straße "Am Treibweg" oder in die Kapuzinerstraße, die ja eigentlich eine Einbahnstraße ist. Drei Jahre stand der Kran für den Neubau im Innenhof des Kreiskrankenhauses St. Anna.

Die Mitarbeiter der Amberger Firma Mickan, die bereits auf dem Dach der Krankenhausbaustelle im Einsatz waren, bauten zusammen mit Monteuren der Firma Frey aus Dachau den Kran ab. Aus zehn Teilen besteht der Kran insgesamt, sagte einer der Monteure. Der Ausleger, also der waagrechte Arm des Krans, messe 45 Meter. Für die Fachmänner Alltag: "Für uns ist das ein kleiner", sagt der Kranmonteur.