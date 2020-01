Burghaslach vor 1 Stunde

Musik

Komponieren ist sein Leben

Instrumente, Noten und Melodien: Das ist die Welt in der sich Hans-Günther Allers wohl fühlt und in die er seine Zuhörer gerne mitnimmt. Anlässlich seines 85. Geburtstags findet deshalb ein kleines Konzert in Burghaslach statt.