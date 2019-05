Kleine Läufer, große Fitness

Es waren vermutlich die beiden am häufigsten gerufenen Worte am Freitagvormittag rund um den Wiwaweiher: "Langsam laufen!" Denn die Kinder, die an dem sportlichen Wettbewerb "Lauf dich fit" der Herzogenauracher Grundschule teilnahmen, gingen ab wie die Feuerwehr. Sie mussten von den Betreuern immer wieder ebenso eindringlich wie schmunzelnd ermuntert werden, ihre Kräfte einzuteilen.

540 Schüler aus 22 Klassen machten sich auf den Weg rund um den Weiher. Entweder 15 oder 30 Minuten Strecke gab es zu bewältigen, um das kleine oder große Laufabzeichen zu erwerben. Aber auch alle "krummen" Zeiten wurden von den Lehrern notiert. Sie standen mit Klemmbrettern an der Strecke und hielten alle Zeiten genau fest. Dazwischen hatten sich die Eltern postiert, die sich freilich ebenfalls "bewaffnet" hatten, mit Handys und Kameras für das Erinnerungsfoto nämlich. Und kräftig angefeuert wurden die Kleinen auch.

Eine Säule der Sportgrundschule

Nach dem "großartigen Erfolg des letzten Jahres" war es für den Schulleiter Markus Hahn keine Frage, die "Lauf-dich-fit-Aktion" auch 2019 an der Grundschule Herzogenaurach anzubieten. Das geschah jetzt zum zweiten Mal, und wieder in Kooperation mit dem Bayerischen Leichtathletikverband und der Turnerschaft Herzogenaurach. Hahn bezeichnete die Aktion "Lauf dich fit!" als "eine der Säulen unseres Profils als Sportgrundschule, zu der wir 2018 durch das Bayerische Kultusministerium zertifiziert wurden." Dabei sollten Schüler der ersten bis vierten Klassen unter Beweis stellen, dass sie 15 oder sogar 30 Minuten ausdauernd laufen können.

Und wie sie das taten! Als jeweils der Startschuss für die vier Gruppen erfolgte, sausten die Kinder zunächst los, als gelte es, schneller als die anderen zu sein. Darum aber ging es eben nicht, und nach ein paar "mahnenden" Worten waren sie dann auch bald in ihrem Rhythmus. "Unterhaltet euch nicht, wählt ein gutes Atemtempo" - diese Tipps wurden von den meisten Teilnehmern dann doch gerne beherzigt.

Von Seiten der Turnerschaft waren der Abteilungsleiter Laufsport, Hans-Peter Schneider, und der Vorstand für Jugend, Soziales und Kultur, Jörg Allerdissen, mit dabei. Schneider gab auch einen Tipp für die Eltern: "Wenn es Ihnen zu kalt ist, wir hätten da ne Lösung", sagte er schmunzelnd. Tatsächlich sind ein paar wenige Erwachsene mitgelaufen, aber das waren wohl eher Lehrer oder ohnehin sportlich Aktive.

Nürnberger Stadion lockt

Allerdissen erhofft sich von dem Lauf auch einen Nebeneffekt. "Wir möchten viele Kinder und Eltern zum Herzo Run im Juli einladen", sagte er. Auch Rektor Hahn unterstütze das toll, fügte er an, "das ist klasse!" Im Übrigen hat die Schule durch die sehr zahlreiche Teilnahme der Schüler die Chance, im Ranking nach oben zu klettern. Denn die Aktion laufe an vielen Schulen, stellte Allerdissen weiter fest. Die von der Teilnehmerzahl her besten 20 Schulen der Region werden ins Max-Morlock-Stadion nach Nürnberg eingeladen.

Stolz betrachteten die Eltern, vor allem die Mütter, ihre Zöglinge. "Er läuft gut, und ganz konstant", sagte Carla, die Mama von Vincent aus der 2c. Und auch Angelika, die Mutter der siebenjährigen Maja, war begeistert. Sie feuerte ihre Tochter an und freute sich, dass die Grundschule der sportlichen Betätigung so viel Aufmerksamkeit schenkt.