Erdbeeren ... wer mag sie nicht, diese dicken, roten, süßen Früchte? Reagiert man nicht gerade allergisch auf die saftige Beere, die eigentlich eine Nuss ist, kann kaum jemand widerstehen. Kein Wunder also, dass das Erdbeerfeld in Höchstadt begehrt ist. Aber dass es gleich am Eröffnungstag am 18. Ma...