Mit seinem Eisstadion hat Höchstadt ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Weil das auch in Zukunft so bleiben soll, beschloss der Stadtrat am Montagabend mit großer Mehrheit, eine neue Eishalle zu bauen.In der Frage, Sanierung des über 40 Jahre alten Stadions oder Neubau, entschied sich de...