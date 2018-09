Kirchweih Weppersdorf

Am 27. September 1925 weihte Geistlicher Rat Anton Krümmer die neu erbaute Weppersdorfer Annakapelle ein. Seit dieser Zeit begeht das Dorf die Kirchweih immer am vierten Sonntag im September. 2015 war das zum 90. Mal der Fall, aber auch ohne großen Jahrestag verstehen es die Weppersdorfer zu feiern. Der Landgasthof Utz, Stammwirtschaft der Kerwasburschen und -madli, tischt Leckeres auf und die Frauen backen Tage vorher schon Küchli, Kuchen und Torten.

Eröffnet wird die Kerwa am Freitag um 20 Uhr mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Karsten Fischkal im Gasthof Utz. Anschließend laden Alex und Stefan mit ihren "Quetschen" zum Wirtshaussingen ein.

Am Samstag holen die Burschen die Kerwasfichte mit Traktor und Gummiwagen aus dem Wald und gegen 16 Uhr wird sie am Ortseingang mit musikalischer Unterstützung der Adelsdorfer Musikanten aufgerichtet. Nach vollbrachter Arbeit ziehen alle in den Landgasthof Utz. Abends spielt der Alex auf seinem Keyboard und im Wirtshaussaal herrscht gute Stimmung ohne Ende.

Der große Festgottesdienst am Sonntagvormittag um 10 Uhr in der Annakapelle ist der kirchliche Höhepunkt des Festes. Am Nachmittag ab 14.30 Uhr treffen sich alle Kerwasburschen und -madli vor dem Wirtshaus und dann werden sie das Fässla rausgraben - stets beim jüngst geborenen Ortsburschen. Zur Gaudi aller ist ein leeres Fass recht leicht zu finden, dafür ist das volle Fass aber ganz gemein versteckt. Um 15 Uhr geht's ans Zusammenspielen der Tanzpaare. Jeder der Tänzer, ob Madla oder Bursch, wird an seiner Haustüre abgeholt und dann wird gegen 16.30 Uhr der Betz'n auf dem Dorfplatz rausgetanzt. Die Adelsdorfer Musikanten geben dabei wie stets schwungvoll den Ton an. Beim Tanz gilt die strenge Regel, dass immer ein Partner aus Weppersdorf sein muss. Außerdem müssen die jungen Leute noch ledig sein - auf so einer Kerwa kann sich ja noch einiges entwickeln!

Am Montag gibt es im Gasthaus Utz bis 14 Uhr Mittagstisch und dann spielen die Kerwasburschen und die Madli die Küchli zam. Dann ist eigentlich die Weppersdorfer Kerwa rum.

Die Kerwasmadli und -burschen aus Weppersdorf freuen sich über ganz viele Besucher!

Johanna Blum