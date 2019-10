Kirchweih in Adelsdorf: Das erste Fass wurde gesegnet

Der Duft von Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, Crêpes und Pizza zieht durch die abgesperrte Hauptstraße in Adelsdorf, was nur eines bedeuten kann: Es ist Kirchweih. Zwar hat Tief "Thilo" am Freitag den Ort hübsch eingeweicht, doch auf den letzten Drücker hatte der Wettergott ein Einsehen und klappte die Schleusen zu.

Schon vor dem Bieranstich herrscht geschäftiges Treiben an den Buden und Fahrgeschäften. Fabiano Störzer und Joffrey Denk üben sich am "Boxer". Im Schlosshof steht ein Kettenkarussell, auf welchem die kleine Erifyli Kritsotalakis fröhlich ihre Runden dreht. "Wohin jetzt?", fragt Mama Johanna, nachdem sie die Kleine aus dem Sitz befreit hat, "Wir haben noch zwei Marken". "Dahin", ruft die Vierjährige und steuert schnurstracks den Elefanten in dem zweiten Karussell an. Ihr kann es offenbar nicht rund genug gehen.

Holzöfen spenden Wärme

Im Festzelt am Marktplatz heizen unterdessen "On.Stage" beim Soundcheck ordentlich ein, draußen sind es Holzöfen, welche Wärme versprechen. Dicht neben einer der Wärmequellen stehen Vanessa Schockel mit Töchterchen Jule (1) und Christina Zimmermann mit der kleinen Marie (1). Die vier sind aus Aisch und lassen sich das Spektakel nicht entgehen. "Unsere Männer sind hier Kerwasburschen", erklärt Vanessa Schockel.

Im Zelt ist es mittlerweile so laut, dass man sein eigenes Wort kaum noch versteht. Mario Panebarco und Edward Nekel haben sich etwas nach hinten gesetzt, doch ruhiger ist es dort auch nicht. Beide sind zum ersten Mal bei der Adelsdorfer Kirchweih. "Ich bin erst hergezogen", sagt Panebarco.

Neben dem Adelsdorfer Gemeinderat ist auch der Kerwasstammtisch der CSU nebst seinem Bürgermeisterkandidaten Uwe Pöschl und den beiden Altbürgermeistern Armin Goß und Ewald Münch ist vor Ort.

Landrat Alexander Tritthart (CSU) komplettiert schnell die Runde. Dann endlich betritt Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) die Bühne, obliegt es doch ihm, das Fass anzustechen. Zur Unterstützung holt er sich Pfarrer Thomas Ringer und Landrat Tritthart mit auf die Bühne. Die beiden stützen das Fass von hinten, damit es nicht vom Sockel kippt. "Wurden früher eigentlich Bierfässer gesegnet?", fragt Fischkal den Geistlichen, "Und ist es lohnenswert, dieses Fass zu segnen?". "Es macht immer Sinn, Fässer zu segnen", erwidert der Pfarrer, "früher wurde besonders Starkbier gesegnet." So lässt er sich auch nicht lange bitten und segnet das Fass.

Erste Maß wandert zum Landrat

Mochte es dem kirchlichen Segen und Beistand geschuldet sein; auf alle Fälle bedurfte es nur eines einzigen Schlages durch die Hand des Bürgermeisters und das Fass ergab sich seinem Schicksal. "O´zapft is", ruft Fischkal und präsentiert die erste Maß. Sie wandert direkt zum Landrat. Maß um Maß verlässt das Fass, kein Krug, der nicht schnell eine durstige Kehle findet. Das Festzelt ist mittlerweile gerammelt voll und die Stimmung gut, so dass einem feuchtfröhlichen Abend nichts im Wege steht.

Hauptsache, die Kerwasburschen sind wieder fit, wenn es um das Aufstellen des Kerwasbaumes geht. Denn er soll ja gerade stehen und da bedarf es dann schon einer gewissen Nüchternheit.