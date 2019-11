Kinder helfen dem Bürgermeister: Die Innenstadt strahlt weihnachtlich

Der Advent und das Weihnachtsfest nähern sich mit Riesenschritten. Untrügliches Zeichen hierfür ist die offizielle Inbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt.

Das übernahm Bürgermeister German Hacker, unterstützt von Kindern, gestern Abend am großen Christbaum in der Hauptstraße. Per Knopfdruck ging das festliche Licht an.

Anschließend bekamen die Bürger schon mal einen Vorgeschmack auf die kommenden Aktivitäten, denn es gab schon Verköstigung mit warmen Getränken und Bratwürsten.