Kerwafreunde begraben die Höchstadter Kirchweih

"A weng hart" haben sie sich schon getan, die Kerwasburschen Tobias Albrecht, Fabian Laubner, Yannik Streit und Philipp Jeßberger, als sie am Donnerstagabend das Loch beim Petersbeck-Keller buddelten. Das Loch, in das die Kerwa 2019 zu Grabe getragen werden sollte. Im Rahmen des Kellerbergverein-Stammtisches sollte dieses tieftraurige Ereignis über die Bühne gehen.

Eine 400 Jahre alte Eiche breitete schützend ihre Äste über die zahlreichen Gäste aus, welche vom Höchstadter "Ohne Holz und ohne Strom"-Ensemble "Bloß Blech" mit lebhaften Klängen verwöhnt wurden. Cornelia und Peter Brosch aus Adelsdorf brachten sich zwar eine kleine Brotzeit mit, doch wurde auch Speis und Trank gereicht. "So ein Ambiente ... das habt ihr hervorragend gemacht", lobte Bürgermeister Gerald Brehm (JL) die Kerwafreunde Höchstadt, die praktisch erst vor einer Woche das Licht der Welt erblickten und bereits 36 (männliche) Mitglieder zählen. "Es ist wichtig, Traditionen zu pflegen", fügte er hinzu.

Schluchzender Abgesang

Als die Sonne sich endlich verabschiedet hatte, schritt man zur Tat. Frank Greif rief die Gäste mit dem Lied "König von Thule" zur "Grabstätte". Dann hielt er einen Lob- und Abgesang auf die Kerwa, der seinesgleichen suchte. Von Schluchzern begleitet resümierte er über die diesjährige Kerwa und erklärte unter anderem, "Oh Kerwa 2019, wir werden deiner gedenken und die Erinnerung an dich in unseren Herzen und Lebern tragen." Johannes "Hanni" Riegler und Jürgen Mönius trugen von Fackelträgern begleitet die Kerwa in Form eines 15-Liter-Fasses gemäßigten Schrittes bis an das Loch und versenkten sie. "Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht", erzählte Hanni Riegler. Begleitet von Martin Oberle, der auf der Trompete eine freie Interpretation von Chopins Trauermarsch zum Besten gab, buddelte der Bürgermeister höchstselbst das Loch wieder zu. Dreimal schlug er fest drauf, damit die Kerwa nicht etwa wieder raushopst.

Den größten Kracher aber lieferte Greif, als er das Lied "Große Wildsau" anstimmte, was als Analogie auf die Kerwa gedacht war. In dem Lied geht es um einen Mann, der heilfroh darüber ist, dass seine Holde endlich das Zeitliche gesegnet hat; was selbst Dekan Kilian Kemmer zum Lachen brachte. Die Kerwasburschen bedankten sich schließlich noch bei Greif und Riegler für deren Engagement mit Freßkörben und "Greif-Bier" aus Forchheim. Nächstes Jahr ist eine Erweiterung der Kerwafreunde geplant, soll es doch dann auch Kerwamadla geben.