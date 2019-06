Kerwa Höchstadt kündigt sich mit Schüssen und Schlachtschüssel an

Alle Höchstadter, die ihre Kerwa kaum noch abwarten können, durften sich am Donnerstag freuen: Ab 10 Uhr hat der Heimatverein mit einer Schlachtschüssel im Töpfla die Kerwa-Freude geweckt.

Sogar Gäste aus Kassel wollten sich die deftigen Innereien nicht entgehen lassen. Wegen der Hitze seien nicht ganz so viele zum Schlachtschüssel-Essen gekommen, sagt Georg Römer, Vorsitzender des Heimatvereins. Außerdem müssten viele unter der Woche arbeiten.

Am Tag vor dem offiziellen Fassanstich wollte der Heimatverein mit der Schlachtschüssel aber festhalten. "Es ist eine alte Tradition, dass vor der Kirchweih geschlachtet worden ist", sagt Römer. Dass die Kerwa beginnt, konnte ab 18 Uhr dann niemand mehr verpassen: Die Höchstadter Musketiere feuerten zum Kerwa-Anschießen Schüsse in den Himmel. Musikalisch geht es dann beim Kerwaslieder-Singen im Töpfla weiter.

Am Freitag werden um 14 Uhr im Weinlokal "Zwetschger" Küchla gebacken. Um 19 Uhr beginnt dann der eigentliche Höhepunkt der Kerwa: der Zug von der Feuerwehr zum Engelgarten. Um 19.30 Uhr sticht Bürgermeister Gerald Brehm das erste Fass im Festzelt an. Am Samstag wird um 10 Uhr der Kerwabaum in Nackendorf geholt. Um 14 Uhr beginnt der Festzug zum Engelgarten. Am Kerwassonntag, 30. Juni, startet um 10 Uhr der Frühschoppen im Festzelt und um 10.30 Uhr feiern die Höchstadter den Festgottesdienst in St. Georg. Der Kirchenzug stimmt am Kirchweihmontag um 8.45 Uhr die Höchstadter auf den Kerwasmontag ein.