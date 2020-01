KCH sorgt für einen Abend voller Spaß

Einen kurzweiligen Abend versprach Sitzungspräsident Michael Tiefel den zahlreichen Besuchern bei der ersten Prunksitzung des Karnevalsclubs (KCH) im Vereinshaus, und er hatte nicht zu viel versprochen. Denn Sitzung bot für jeden Geschmack das Richtige. Mehr als fünf Stunden gute Unterhaltung mit Gardetanz, Büttenreden und Musik standen auf dem Programm. Das Bühnenprogramm ließ keine Wünsche offen und brachte das Vereinshaus mehr als einmal zum Beben.

Drei Hexen in der Bütt

Derbe Sprüche von Wolfgang Düringer als Tischler, humorvolle fränkische Texte des Kabarettisten Sven Bach sowie von "Mutter Ute" (Jens Bähring), Christoph Maul als "Der Hausmeister" sowie von den "Drei Hexen aus Uraha" mit Helene Cramer, Alison Czelnik und Lina Röder in der Kinderbütt sorgten für weitere Höhepunkte des langen Abends. Dazu boten die Tänzerinnen der Garden, die "Almdudler" mit "One Night in Arenal" und das Männerballett sowie die Tanzpaare auf der Bühne eine Augenweide.

Mit den Bambinis standen schon die Kleinsten auf der ganz großen Bühne. Sie verzauberten das Publikum mit "Mäh Mäh - Die Schafe sind los". Süße und quirlige Schäfchen tobten über die Bühne. Für einen besonderen tänzerischen Moment vor der Kulisse der Hauptstraße sorgte auch das Jugendtanzpaar Emilie Muduro und Gideon Petsch. Insgesamt kann der KCH stolz auf seine jungen Tanzpaare sein, die gelungene Darbietungen zeigte.

Die Garden ernteten viel Beifall für eine großartige Vorstellung und zeigten wieder einmal schwungvolle und präzise Gardetänze. Insbesondere sorgten die Showtänze der Jugend- und Juniorgarde und Elferratsgarde sowie die "Creme de la Creme" mit "Zuckersüß" für magische Momente. Dazu kamen noch die Ehrungen der Senatoren und die Ehrungen des Fränkischen Fastnachtsverbandes.

Die Gäste erlebten wieder eine gelungene Prunksitzung mit jeder Menge guter Unterhaltung und einer ordentlichen Prise Humor. Das Publikum im Saal machte begeistert mit und der Abend mit dem abwechslungsreichen Programm war ein Höhepunkt der Fastnachtskampagne, bei dem alle Freunde der fünften Jahreszeit voll und ganz auf ihre Kosten kamen.