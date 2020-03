KCH-Jugend-Tanzpaar: Dritter Platz qualifiziert für das deutsche Halbfinale

Das Jugend-Tanzpaar Emilia Mudura und Gideon Petsch hat sich bei der Fränkischen Meisterschaft in Veitshöchheim aufs Treppchen getanzt. Das ist das stolze Ergebnis der Teilnahme der Herzogenauracher Tänzer am vergangenen Wochenende an der Fränkischen Meisterschaft. Zuletzt gelang einer Jugendgarde des KCH im Jahr 2015 die Qualifikation für die Süddeutsche, damals mit dem Marschtanz. Das berichtet Vorsitzender Stefan Herbig. In der Jugendgarde kann man bis zu elf Jahren tanzen.

Jetzt zum Halbfinale

Der Wettbewerb in Trier gilt gleichsam auch als das Halbfinale für die Deutsche Meisterschaft, die dann eine Woche später in Erfurt stattfindet. Freilich ist so eine Finalteilnahme für den KCH eher ein Luftschloss. Gute Platzierungen bei den Fränkischen Meisterschaften hingegen sind für die Tänzerinnen und Tänzer aus Herzogenaurach schon ein großer Erfolg. Und die Qualifizierung für die Süddeutsche erst recht.

Erst am Aschermittwoch hatten Vereins-Offizielle am Rande der Schlüsselübergabe betont, wie wertvoll so ein dritter Platz denn sein kann. Denn die Konkurrenz in Franken ist groß, und die besten Plätze würden meist von den gleichen, professionell agierenden Teams ergattert. Auch auf deutscher Ebene setzen sich diese Teams oft durch.

Für die Qualifizierung nach Trier, zur Süddeutschen Meisterschaft respektive dem Halbfinale zur "Deutschen" in Erfurt, reichte dem Herzogenauracher Tanzpaar in seiner Disziplin ein dritter Platz unter fünf Startern. Platz eins und zwei belegten zwei Tanzpaare der Buchnesia aus Nürnberg.

Besonders stolz sind die Vereins-Vorstände auf den Erfolg, weil es das erste Jahr gewesen ist, dass die beiden Kinder als Tanzpaar auf der Turnierbühne standen. Die Trainerinnen sind Corinna und Melissa Schöpp und Anja Herbig. Vorsitzender Stefan "Eddy" Herbig - es ist sein erstes Jahr als Vorsitzender des Karnevalsclubs Herzogenaurach - ist aber auch auf alle anderen Teilnehmer des KCH in Veitshöchheim stolz: "Auch unser Jugend-Tanzmariechen Lina Röder und unsere Jugendgarde haben sich mit ihren Tänzen super geschlagen."

Auch Junioren erfolgreich

Kürzlich hat auch die Juniorengarde bei der Fränkischen Meisterschaft vordere Plätze erzielt. Da allerdings wäre laut Herbig ein zweiter Platz erforderlich gewesen, um sich zu qualifizieren. Denn es gibt ab dieser Altersgruppe eine große Menge an Turnieren. Die Juniorengarde geht bis zu 15 Jahren.