Kapelle und Kita feiern ein Fest

Vor 25 Jahren bevölkerten die ersten Kinder den Kindergarten St. Hedwig in Höchstadt-Süd. Heute kommen die Knirpse von damals als Eltern wieder. Die Einrichtung wurde wegen akuten Betreuungsplatz-Notstands von Anfang an mit drei Gruppen ausgestattet, so dass sie schon mit 75 Kindern an den Start ging. Heute sind es 50 Kindergarten- und 13 Krippenkinder, die in den drei Gruppen betreut werden. Aus Öffnungszeiten bis zum Mittag wurde eine Ganztagesbetreuung, die von 7 bis 17 Uhr buchbar ist. 2012 übernahm die Kita zudem die schulische Mittagsbetreuung an der Grundschule Süd, wo derzeit drei Mitarbeiter 36 Kinder betreuen.

"Ja, es hat sich einiges geändert und all diese Entwicklungen wollen wir nun feiern", sagt Leiterin Beate Gehr. Dabei wird nicht nur ein Vierteljahrhundert Kindertagesstätte begangen, sondern auch 25 Jahre St. Hedwigskapelle. Sie wurde einen Tag vor dem Kindergarten, am 14. Januar 1995, eingeweiht.

Anlaufpunkt für Christen

"Wir sahen den Bau von Kita und Kapelle damals auch als eine Art Brückenschlag zwischen den alteingesessenen Höchstadtern und dem Neubaugebiet Süd - zumindest kirchlicherseits", erinnert sich Stadtpfarrer Kilian Kemmer. Das scheint geklappt zu haben: Heute kommen die Kinder in St. Hedwig aus fast dem ganzen Stadtgebiet und die Kapelle wurde zu einem Anlaufpunkt für Christen nicht nur aus Höchstadt-Süd. Beispielsweise treffen sich dort einmal im Monat Mütter zum Gebet für ihre Kinder. "Die Heilige Hedwig hatte schließlich selbst sechs Kinder, die sie alle sterben sehen musste", erklärt Kemmer.

Aber auch zum persönlichen Gebet lädt die Kapelle ein oder zur meditativen Betrachtung der schönen Glasfenster von Künstlerin Erika Bauer (Bamberg), die auch den Innenraum gestaltet hat.

Eine besondere Geschichte steckt hinter der Madonna. Sie war ursprünglich am Geburtshaus des Höchstadter Naturwissenschaftlers Ritter von Spix, dem heutigen Spix-Museum, angebracht. Das Testament von Meta Hollfelder, der das Haus einst gehörte, besagte aber: "Sollte jemals im Süden der Stadt ein Gotteshaus gebaut werden, ist die Madonna an die Kirche zu übereignen." Kenntnis von dieser Verfügung hatte der damalige Heimatforscher Philipp Dresel - und so kam die Kapelle zu ihrer Madonna.

Großes Fest am Samstag

Was es außerdem mit der Orgel und den Fensterbildern auf sich hat, können Besucher des Festes am Samstag erfahren - eine Kapellenführung mit Orgeldemonstration wird sicher Aufschluss geben.

Chronik Kapelle und Kindergarten St. Hedwig

16. Oktober 1993: Spatenstich durch Stadtpfarrer Michael Dötzer

16. Oktober 1994: Überreichung der Reliquien der Heiligen Hedwig bei einer Wallfahrt zu ihrem Grab in Trebnitz (Oberschlesien, heutiges Polen)

1. Januar 1995: Übertragung der restaurierten Spix-Madonna

14. Januar 1995: Einweihung der St. Hedwigskapelle mit Beisetzung der Reliquien im Altar

15. Januar 1995: Einweihung des Kindergartens

6. Januar 1998: Einweihung der neuen Truhenorgel

16. Oktober 2013: Segnung der gestifteten St. Hedwigsfigur

Januar 2015: Festgottesdienst "20 Jahre St. Hedwig"

14. Juli 2018: Segnung der neu gestifteten Orgel, Überführung der Truhenorgel in die Nackendorfer St. Laurentiuskapelle

Festprogramm 25-Jahr-Feier

25. Januar 2020: Festfeier "25 Jahre St. Hedwig": 10 Uhr: Morgenlob in der Kapelle, anschließend Weißwurstfrühschoppen. 12 bis 15 Uhr: Tag der offenen Tür in der Kita mit Spielstationen, Infostand, Kaffee und Kuchen. 13.30 und 14.30 Uhr: Kapellenführung mit Orgeldemonstration

Termine St. Hedwigskapelle

Nutzung der Kapelle: Tägliche Öffnungszeiten: 8 bis 16 Uhr. Freitags, 18.30 Uhr: Werktagsmesse. Letzter Freitag im Monat: Messe für die Verstorbenen der vergangenen vier Wochen. Jeden 2. Montag im Monat, 18 Uhr: Mütter- und Frauengebet. Ansonsten: Schulgottesdienste der Grundschule Süd und der Fachakademie sowie zum Gebet und zur religiösen Erziehung in der Kita St. Hedwig.