Dass die Jugend von heute am Freitag nicht nur Schulstreik kann, bewies das Höchstadter Jugendparlament eindrucksvoll am Freitagabend in der Fortuna Kulturfabrik. Unter dem Oberbegriff "jupa:talk" hatte Jugendpflegerin Mona Reinhard zusammen mit Helena Großmann (17), Alisa Rogner (18) und Benedikt D...