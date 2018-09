Kanalbaustelle lähmt Steinweg ab Mitte Oktober ein Monat lang

Die Großbaustelle Rathaus rückt unweigerlich näher. Mindestens vier Jahre lang wird die Innenstadt erhebliche Beeinträchtigungen zu spüren bekommen.

Schon jetzt tut sich das erste Loch auf, und das legt den Steinweg für einen Monat lahm. Denn zwischen der Bäckerei Römmelt und der gegenüberliegenden Osteria Fratelli muss aufgegraben werden. Darauf verwies Bürgermeister German Hacker (SPD) in der Sitzung des Planungsausschusses am Mittwochabend.

Diese Baustelle wird erforderlich, weil der Kanal marode ist. Die Neuverlegung wird sich wohl über ein ganzes Monat erstrecken und soll am 15. Oktober beginnen.

Das erfordert aber aufgrund der engen Verhältnisse eine Vollsperrung in dem dortigen Bereich. Die Baustelle zieht sich vom Schlossgraben in den Steinweg und hinab zum Marktplatz. Während der genannten Zeit kann dort kein Auto fahren, also auch kein Stadtbus, sagte Hacker. Fußgänger sollen passieren können.

Von da an werden auch bereits Teile des Hubmannparkplatzes in Beschlag genommen. Er dient als Logistikfläche für die Baustelle. Ab Mitte Oktober müssen also auch dort deutliche Einschränkungen in Kauf genommen werden. "Das ist der Einstieg in den Rathausneubau", sagte der Bürgermeister.

Einschränkungen wird es auf dem Hubmannparkplatz auch zur Martinikirchweih geben. Und der Martinszug kann diesmal nicht durch den Steinweg. Bis zur Adventszeit will man aber spätestens fertig sein.