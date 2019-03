Kairlindach hat eine neue Pfarrerin

Elisabeth Weichmann hat ihr amt als Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kairlindach angetreten. Am Sonntag wurde sie von dekan Oliver Schürrle eingesegnet. Weichmann ist Nachfolgerin von Pfarrerin Maria Reichel, die ab Februar 2019 bei der Communität Casteller Ring und dem Geistlichen Zentrum im Kitzinger Land eine neue Stelle antrat.

"Die Zeit der Pfarrvakanz war kurz, nur zwei Monate", stellte Dekan Oliver Schürrle fest. Weichmann habe ein interessantes Betätigungsfeld, denn in Kairlindach gebe es Handwerker und Landwirte, Menschen mit vielen Gaben, große Offenheit und einen motivierten Kirchenvorstand: "Es gibt hier viel Unterstützung!"

Die vielfältigen musikalischen Aktivitäten in Kairlindach, werde sie als Musikliebhaberin sicher schätzen. Andererseits gebe es auch anspruchsvolle Aufgaben. Es gelte, dafür Sorge zu tragen, dass nichts auf Sparflamme brenne, aber auch nichts überkoche. Außerdem sei sie als Pfarrerin für die Würze zuständig, denn "wir Christen sind das Salz der Erde!"

Schürrle riet den Gläubigen und der Kirchenverwaltung aber auch, sich gut mit ihrer Pfarrerin zu stellen, denn in zwei Jahren könnte sie sich auch auf eine andere Pfarrstelle bewerben.

Als Beistände für ihre Einsegnung hatte sich Weichmann den Weisendorfer Pfarrer Wilfried Lechner-Schmidt und Prädikant Marco Winkler ausgewählt.

Willkommen geheißen wurde die neue Pfarrerin von Weisendorfs stellvertretendem Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein, stellvertretend für alle politischen Gemeinden, in deren Gebiet die Pfarrei Kairlindach liegt. "Wir freuen uns auf Sie", gab er seiner Freude Ausdruck, dass die Pfarrstelle so zügig besetzt werden konnte.

Von der Kirchenverwaltung erhielt weichmann ein "Starterpaket", von Pfarrer Wilfried Lechner Schmidt, als Senior der Pfarrer in der Umgebung, eigenhändig gerösteten Kaffee aus Tansania. Von Hanna Reichstein der Jugendvertreterin wurde die Pfarrein mit Blumen zum Anpflanzen samt Gießkanne bedacht.

Der katholische Pfarrer Johannes Saffer (Weisendorf und Hannberg) warb um gute Zusammenarbeit und ökumenisches Miteinander.

Für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes zeichneten der Kirchenchor unter der Leitung von Marco Winkler und der Posaunenchor unter der Leitung von Hartmut Hiller verantwortlich

Im Anschluss an den Festgottesdienst fand in der Pfarrscheune ein Sektempfang statt, wo die Gottesdienstbesucher mit Pfarrerin Weichmann ins Gespräch kommen konnten.

Zu Pfarrerin Weichmann

Elisabeth Weichmann ist 48 Jahre alt und Mutter dreier Kinder. Ihre erste Ausbildung beendete sie als biologisch-technische Assistentin (BTA) an der Friedrich-Alexander-Universität (Med IV).

Erst danach entschloss sich Elisabeth Weichmann, Theologie zu studieren und war von 2012 bis 2016 an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau eingeschrieben.

Das erste theologische Examen legte sie 2016 ab, das Vikariat absolvierte sie von 2016 bis 2019 in St. Matthäus in Erlangen. Examensgottesdienst war am 1. Juli 2018. Erst vor einer Woche wurde sie in Nürnberg zur Pfarrerin ordiniert.