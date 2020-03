Jugendtreff in Hannberg startet erfolgreich

In Hannberg wurde am 31. Januar in den Räumlichkeiten der Wehrkirche ein neuer Jugendtreff gestartet. 35 Mädchen und Jungs im Alter von zwölf bis 17 Jahren kamen in den Don-Bosco-Saal der Wehrkirche. Das Jugendteam der Pfarrei Hannberg und einige Helfer hatten ein buntes Programm organisiert, das die Jugend ansprach.

Organisator Thomas begrüßte die Jugendlichen, denen verschiedene Workshops zum Mitmachen angeboten wurden. Die Italienerin Stefania zeigte, wie man eine originale italienische Pizza bäckt und welche Zutaten benötigt werden. Dann hieß es Mitmachen, alle Kinder und Jugendliche waren beim Teig kneten und Vorbereiten dabei und auch Pfarrer Saffer half fleißig mit.

Parallel hierzu starteten zwei verschiedene Foto-Workshops. Fotograf Konstantin erklärte den interessierten Jugendlichen, worauf man beim Fotografieren achten sollte und dass es bei der Veröffentlichung von Fotos auch Datenschutzregeln gibt. Danach wurden an der Fotostation mit lustigen Utensilien Gruppenfotos gemacht.

Parallel veranstaltete Fotograf Christian ein sogenanntes Light Painting. In einem verdunkelten Raum bekamen die Jugendlichen Lampen, mit denen sie sich bewegen sollten. Die Fotokamera fotografierte die hellen Lichtpunkte, so dass "Lichtmalerei" entstand.

Lieder per App

Die Jugendlichen waren begeistert und kamen mit vielen eigenen Ideen auf Christian zu. Dazu war Disco-Musik angesagt. Diese legte DJ Manuel im Don-Bosco-Saal auf. Lieder, die sich die Jugendlichen per App in einem Portal wünschen konnten. Das war eine gute Idee, denn alle hatten ihr Smartphone dabei und konnte so interaktiv die Musik mitgestalten.

Wie geht es mit dem Jugendtreff in Hannberg weiter? Nach Ansicht von Pfarrer Saffer, den Organisatoren Thomas, Kathrin und Manuel ist der Jugendtreff aktuell noch in einer Testphase und ist alle zwei Monate geplant. Doch nach dem ersten Erfolg kommt vielleicht schon bald eine weitere Aktion früher.

Computer-Gaming-Abend

In der Fragerunde an die Jugendlichen, was sie sich in Zukunft wünschen, kamen konkrete Antworten: gemeinsam kochen, einen Sneaker basteln, Computer-Gaming-Abend oder einen Videofilm zusammen machen. Letztendlich geht es den Jugendlichen darum, Zeit gemeinsam zu verbringen, einen Treff zu haben. Auch Lokalpolitiker wie Axel Gotthardt schauten an dem Abend beim Jugendtreff vorbei, um sich vom Erfolgsrezept zu überzeugen. "Es macht einfach viel mehr Spaß, Pizza zusammen zu backen als nur beim Italiener zu bestellen", meint Gotthardt.

Und Pfarrer Saffer fügt hinzu: "Hier in der Wehrkirche haben wir gute Räumlichkeiten und Infrastruktur für einen Jugendtreff. Und wir haben ein Jugendteam und Helfer mit vielen Talenten, wie man heute Abend gut sehen konnte. Und am Ende steht und fällt ein Jugendtreff mit den Menschen, die es veranstalten, diese müssen authentisch sein". Fragt man die Jugendlichen, dann scheint beides im Jugendtreff in Hannberg vorhanden zu sein.