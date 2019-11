Jugendliche (12-15 Jahre) mit Waffen im Einkaufszentrum in Erlangen unterwegs: Polizei rückt an

Jugendliche betreten mit Waffen Einkaufszentrum - gerufene Polizei greift Jugendliche mit Pistolen auf: Besorgt meldete sich am späten Samstagnachmittag (17.11.2019) ein Zeuge bei der Erlanger Polizei, da er mehrere Jugendliche beobachten konnte, die ein Einkaufszentrum in der Innenstadt, angeblich mit Pistolen bewaffnet, betraten. Über diesen Vorfall berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am am Tag danach.

Jugendliche haben Pistolen dabei

Die hinzugerufenen Beamten konnten in dem Einkaufszentrum vier Jugendliche Erlanger im

Alter von 12 bis 15 Jahren antreffen, wobei alle vier auch tatsächlich "Pistolen" bei sich hatten.

Wie sich jedoch herausstellte, handelte es sich hierbei erkennbar um erlaubnisfreie

Spielzeugwaffen, also um sogenannte "Softair-Pistolen". Da die Pistolen zudem nicht wirklich lebensecht aussahen, erwartet sie nun auch keine Bestrafung.