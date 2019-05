Jürgen Hörrlein hat die Adelsdorfer Wehr geprägt

Wenn sich das ganze Publikum zum Applaus erhebt, die Redner warme Worte austeilen und große Auszeichnungen überreicht werden, ist es klar: Jürgen Hörrlein hat tiefe Spuren hinterlassen und die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Adelsdorf grundlegend geprägt. Nach fast drei Jahrzehnten ist er von seiner Position als Kommandant zurückgetreten und erhielt am Dienstagabend in der Aischgrundhalle die Anerkennung für seinen treuen Dienst von Vertretern der Gemeinde Adelsdorf und des Landkreises sowie seinen Kameraden und Freunden.

"Ohne dich wäre unsere Feuerwehr nicht das, was sie jetzt ist", sagt Thomas Lay in seiner Laudatio als Vorsitzender der Feuerwehr Adelsdorf und gibt einen Rückblick auf den Werdegang des ehemaligen Kommandanten. 1981 ist Jürgen Hörrlein der Feuerwehr beigetreten, nachdem ihn sein Vater mit dem "Feuerwehr-Virus" infiziert hatte. Nach zehn Jahren, Hörrlein war damals 25 Jahre alt, übernahm er den Posten des Ersten Kommandanten.

Bereits in seinem ersten Dienstjahr erlebte die Gemeinde Adelsdorf zwei Großbrände und 1995 eine schwere Überflutung. Lay berichtet von Einsätzen in anderen Regionen und Ländern, tragischen Unfällen, bei denen jede Hilfe zu spät kam, und berührenden Erfolgsgeschichten, in denen Leben gerettet werden konnten. All das geschah unter der Leitung von Hörrlein, die Lay als "professionell, souverän und routiniert" beschreibt und als Grundlage für die funktionierende Kameradschaft ansieht.

Fuhrpark komplett erneuert

Hörrlein hielt sich und seine Mannschaft durch Weiterbildungen und moderne Ausrüstung auf dem neusten Stand. Außerdem erneuerte und erweiterte er in seiner Amtszeit den gesamten Fuhrpark. In der letzten Zeit hatte er sich besonders für die große Drehleiter eingesetzt, die 2018 angeschafft werden konnte, und eine Kinderfeuerwehr als "Herzensprojekt" gegründet, die sich bereits großer Beliebtheit erfreut. Sein Nachfolger, Alexander Triebel, rechnete aus, dass rund 1,5 Millionen Euro unter der Leitung Hörrleins in die Adelsdorfer Feuerwehr und somit in die Sicherheit der Bürger investiert wurden.

Wie wertvoll dieses Engagement für die Gemeinde ist, bekräftigte Bürgermeister Karsten Fischkal (FW), der Hörrlein die Ehrenurkunde und Bürgermedaille von Adelsdorf überreichte. Er lobte dessen "Hilfsbereitschaft und Zielstrebigkeit" sowie die gelungene Zusammenarbeit, die stets auf Augenhöhe stattfand.

Sichtlich überwältigt nahm Hörrlein die Anerkennungen entgegen und gab die Ehre direkt an Familie und Kameraden weiter. "Ich bin unendlich dankbar", sagte er und blickte dabei in das von Uniformen dunkelblau gefärbte Publikum. Zahlreiche aktive und ehemalige Feuerwehrleute aus der Region und eine Mannschaft aus Rottendorf waren gekommen und zeigten, dass aus Kameradschaft Freundschaft geworden ist. Auch wenn er seinen Posten als Kommandant abgegeben hat, bleibt Hörrlein aktiv und erfüllt damit die Bitte, die alle Redner an ihn richteten: "Bleib' der Feuerwehr erhalten."