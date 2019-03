Jörg Volleth: "Ich möchte der nächste OB von Erlangen werden"

"Ab jetzt bin ich 100 Prozent im Wahlkampfmodus", sagte der frischgebackene CSU-Oberbürgermeister-Kandidat Jörg Volleth am Donnerstagabend in Erlangen verlauten. Volleth wurde praktisch einstimmig gewählt: 126 der 127 wahlberechtigten CSU-Mitglieder des Kreisverbands Erlangen-Stadt gaben ihm ihre Stimme. Ein Gegenkandidat hatte sich erst gar nicht gemeldet.

Der 47-jährige Hüttendorfer Volleth, der am 15. März 2020 OB Janik ablösen will, hat prominente Fürsprecher. Alt-OB Siegried Balleis grüßte per E-Mail aus dem Silicon Valley und bedauerte zutiefst, "... nicht da zu sein, um meinen Nachfolger zu küren." Landtagsabgeordneter Joachim Herrmann trug mit Inbrunst Volleths Vorzüge vor: "Er ist ein echter Erlanger und kennt die Stadtteile und Vororte gut. Da er auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, ist er mit der Arbeit der Landwirte gut vertraut." Bei West III habe das eine Rolle gespielt.

Herrmann weiter: "Als Familienmensch, verheiratet, Vater von drei Töchtern, steht er für familienfreundliche Politik. Er ist voller Begeisterung Polizeibeamter und hat sowohl die Berufserfahrung als auch die Kompetenz, wenn es um die Sicherheit in der Stadt geht." Zu guter Letzt sei Volleth seit 1996 in der CSU, seit 2008 im Stadtrat und seit 2018 Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion. Somit kenne er Stadt und Rathaus bis in jeden Winkel.

Volleth erläuterte seine Motiv, Erlanger OB zu werden: "Ich habe mich schon immer für andere eingesetzt." Er habe seine Entscheidung gut abgewogen, seinen familiären und beruflichen Hintergrund, und ob er als Nicht-Akademiker in einer Akademiker-Stadt antreten solle. Das Ergebnis: "Ja, ich traue mir das zu."

Anschließend trug Volleth seine Vision für Erlangen vor. Er möchte dem Projekt "Großparkplatz" wieder Leben einhauchen und das Wohnen über Gewerbebauten vorantreiben. Ein neuer Flächennutzungsplan soll Erlangen lebenswerter machen.

Viel Applaus erhielt seine Ankündigung, die Gewerbe- und den Grundsteuerhebesatz senken zu wollen. Schulen und Kindergärten sollen ans Glasfasernetz angeschlossen werden und Erlangen solle sich im Bereich Digitalisierung um ein Leuchtturm-Projekt bewerben, wie z. B. ein Testfeld für autonomes Fahren.

Volleth ist für Radschnellwege und ein besseres Buskonzept mit E-, Hybrid- oder Wasserstoffbussen, um die Luft in Erlangen reinzuhalten. Er ist für die Erreichbarkeit der Innenstadt, bei gleichzeitiger Verbesserung der Parksituation und gegen die Sperrung von Straßenzügen wie der Neuen Straße. Er befürwortet den Talübergang der StUB an der Wöhrmühle nicht, denn dann "würde eine Schneise quer über den Großparkplatz gezogen", den er einer anderen Verwendung zuführen würde.

Abschließend verkündete er sein Motto für den Umgang mit Bürgern: "Nicht nur Dialog versprechen, sondern Dialog machen!"