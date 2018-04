Jagdfalken beeindruckten die Kinder

In Münchaurach startete die Kreisjägerschaft ihre Jahresversammlung mit der Hegeschau. Schon am frühen Morgen stürmten die ersten Schulklassen die Turnhalle. Das Highlight für die Kinder waren die Jagdhunde und drei Falken, die sie streicheln durften.



In der Turnhalle hatten die Jäger nicht nur die Trophäen der alljährlichen Pflichthegeschau ausgestellt, sondern auch ein paar Informationsstände aufgebaut, an denen sich die Schulklassen über die Natur im Allgemeinen und Jagd und Forst im Besonderen und über die wertvolle Arbeit der Bienen informieren konnten.



Stoisches Wesen

"Das ist wichtige Öffentlichkeitsarbeit", sagt Hegegemeinschaftsleiter Gerhard Egelseer: Wenn man junge Menschen bereits an die Natur und ihren Schutz heranführe, wirke dies deutlich nachhaltiger, als Appelle im Erwachsenenalter. Eine besondere Attraktion waren drei Jagdfalken, die die Höchstadter Falkner Tobias Küblböck und Alfons Zeiler vorführten. Die Schulkinder waren vom friedlichen, fast stoischen Wesen des Raubvogels beeindruckt. Großes Interesse weckten auch die aufgestellten Präparate der Wildtiere und Wasservögel.



Zum Abschluss der Führungen gab es für die Kinder ein Infopaket mit Wildtierkalendern, Foldern und Broschüren und Quizfragebögen für die Nachbereitung im Schulunterricht. Versüßt wurde der Vormittag auch durch Honig des Imkers Gerhard Schuh aus Dörflas, der über die Nützlichkeit der Bienen informierte. Ein Bericht zur Jahresversammlung der Kreisjägerschaft folgt in der nächsten Ausgabe des Fränkischen Tages.