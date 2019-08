Wilfried Siewe aus Erlangen sitzt in einem kamerunischen Gefängnis. Zu Unrecht erklärt dessen Frau, Layoko Siewe. Ihr Mann werde als Oppositioneller behandelt und mit haltlosen Anschuldigungen festgehalten. Am Donnerstag wurde der Ingenieur aus Erlangen sogar verurteilt: Drei Jahre Haft.

Mann aus Erlangen in Kamerun inhaftiert: Er habe nur Fotos von einem Gebäude gemacht

Schon vor dem Urteil wurde eine Online-Petition gestartet, um den Ingenieur aus dem Gefängnis zu holen. "Er wurde ohne ausreichende Beweisgrundlagen als eine Gefahr für die kamerunische Regierung eingestuft", heißt es in der Petition auf change.org. Die Erlangener Politik und das Auswärtige Amt haben sich mittlerweile eingeschalten.

Der Erlanger Ingenieur, Wilfried Siewe, wurde in Kamerun festgenommen, als er öffentliche Gebäude fotografierte. Ihm wird von der Regierung vorgeworfen, dass er Kamerun destabilisieren und eine Rebellion anzetteln wolle, berichtet der BR. Seit sechs Monaten sitzt Wilfried Siewe deshalb in einem Gefängnis in Kamerun.

Erlangener Ingenieur verhaftet

Das Paar aus Franken hatte Anfang des Jahres Verwandte in Kamerun besucht. Mit dabei waren ihre beiden Kinder. Auf der Seite der Online Petition beschreibt die Frau von Wilfried Siewe die Verhaftung: "Bei einem seiner Fotoaufnahmen eines kamerunischen Justizgebäudes wurde er von einem Polizisten beobachtet, der ihn an Ort und Stelle vorläufig festnahm. Ihm wurde vorgeworfen, Fotos von öffentlichen Gebäuden gemacht zu haben, auffällige Bücher von kamerunischen Politikern bei sich zu tragen und Fotos und Videos jüngste politischer Demonstrationen gegen die kamerunische Regierung auf seinem Handy gespeichert zu haben."

Außerdem soll der Erlanger Ingenieur an einer Demonstration Ende Januar gegen die Regierung Kameruns in Berlin teilgenommen haben. Zu diesem Zeitpunkt soll Wilfried Siewe allerdings nicht in Berlin gewesen sein, schreibt seine Frau.

Ingenieur aus Erlangen verurteilt: Am Geburtstag eines seiner Kinder

Am Donnerstag wurde Wilfried Siewe zu drei Jahren Haft verurteilt. Am Geburtstag eines seiner Kinder. Verurteilt wurde er nun, weil er an Unruhen in dem Gefängnis beteiligt gewesen sein soll. Seine Frau schreibt auf der Plattform change.org: "Er war es nicht!"

Der BR zitiert das Auswärtige Amt: "Der genannte Fall ist dem Auswärtigen Amt bekannt. Die Deutsche Botschaft Jaunde betreut den Betroffenen konsularisch. Das Auswärtige Amt steht zu dem genannten Fall mit den kamerunischen Behörden in Kontakt."

Kundgebung in Erlangen: Öffentlichkeit ansprechen

Doch Familie und Freunde unternehmen selbst etwas gegen die Inhaftierung von Wilfried Siewe. Am Freitag (30. August) findet vor dem Erlangener Rathaus eine Kundgebung statt. Die Angehörigen wollen so die Öffentlichkeit von der Inhaftierung aufmerksam machen.

Hintergrund zur Regierung in Kamerun

Seit 36 Jahren regiert Staatschef Paul Biya das Land. Im Herbst 2018 wurde er zum siebten mal wieder gewählt. Allerdings gab es Betrugsvorwürfe.

Januar 2019 ist der Oppositionskandidat - und selbst erklärter Wahlsieger - ,Maurice Kamto, von der Partei MRC verhaftet worden. In diesem Zuge wurden Hunderte Oppositionelle verhaftet, vermutlich auch Wielfried Siewe.