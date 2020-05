In Stille der Opfer gedacht

Eigentlich sollte am Abend des 8. Mai zum 75. Jahrestag des Kriegsendes ein Gedenkgottesdienst in der Höchstadter Stadtpfarrkirche stattfinden. Danach sollte sich wie üblich ein Zug zum Heldenfriedhof formieren, um der Gefallenen und aller Opfer in der Zivilbevölkerung sowie der Verfolgten und Getöteten durch das Nazi Regime zu gedenken.

Aus nachvollziehbaren Gründen wurde daraus nichts. Keine Fahnenabordnungen, keine Blasmusik, keine Teilnehmer. Als Eigentümer des Heldenfriedhofes gedachte Stadtpfarrer Kilian Kemmer in einer Andacht vor der St. Ottilienkapelle der Kriegstoten. Kemmer betonte, dass der Heldenfriedhof, der für ihn völlig überraschend zum Eigentum der Stadtpfarrei zählt, bald einer umfassenden Renovierung zugeführt wird.

Bürgermeister Gerald Brehm legte im Namen der Stadt Blumen vor dem Friedensengel nieder. Er hatte 2020 zum "Jahr des Friedens" erklärt. Brehm verwies auf den geplanten Sternmarsch aller Schulen zum Marktplatz, der "hoffentlich noch innerhalb dieses Jahres nachgeholt werden kann". Zudem steht für Höchstadts Bürgermeister die Dankbarkeit für 75 Jahre "äußeren Frieden im Land" und damit für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Vordergrund. Daraus erwächst seiner Überzeugung nach die Verpflichtung zur Verantwortung, der er seit 24 Jahren für die Stadt Höchstadt nachkomme und auch in der neuen Wahlperiode nachkommen möchte.

Eine Kerze, die während des gesamten Jahres mit dem Licht von Bethlehem vor dem Marienaltar der Stadtpfarrkirche brennt, erinnert immerwährend an das Jahr des Friedens. Die Verpflichtung, den Frieden zu erhalten, stelle die bleibende Aufgabe der Politik dar, so Brehm. Gerade in der derzeitigen Pandemie-Krise müsse auch der Erhalt des inneren und sozialen Friedens mit in den Focus gerückt werden.