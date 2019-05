Im Landkreis Erlangen-Höchstadt wird Landwirtschaft bei einem Familienfest am Sonntag erlebbar

Das Urteil mag hart klingen. "Landwirte und Nicht-Landwirte bewegen sich auseinander", sagt Thomas Pfeiffer, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Landwirtschaftliche Fachbildung Höchstadt (VLF).

Deshalb lädt der Verband anlässlich seines 60-jährigen Bestehens am kommenden Sonntag zu einem Familientag ein. Es solle kein politischer Tag werden, so Pfeiffer, sondern eine Plattform für den Austausch der Bevölkerung mit den Landwirten geschaffen werden. Passend dazu lautet das Motto auch "Erlebe Landwirtschaft - Frag doch mal den Landwirt."

"Früher gab es einen größeren Bezug zur Landwirtschaft", sagt die Vorsitzende der Frauengruppe, Friederike Funke. Heute kämen die Lebensmittel teilweise von weit her. Produkte seien als eine Folge daraus überall günstig zu kaufen, der Bezug zum Regionalen nehme ab. Der Familientag soll deshalb zeigen: "Landwirte darf man ansprechen", so Funke.

Zusätzlich sei die landwirtschaftlich zu bewirtschaftende Fläche in den letzten knapp vierzig Jahren um rund 16 Prozent kleiner geworden, sagt der Mailacher Landwirt Pfeiffer. Das liege unter anderem daran, dass die Landkreisbevölkerung sowie die ansässige Industrie gewachsen sei.

Programm für alle

Stattfinden wir das Fest in "Geier's Hofscheune " in Krausen- bechhofen. An mehreren Ständen stehen ab 13 Uhr Bauern zur Diskussion zur Verfügung und informieren über ihre Arbeit, so Pfeiffer.

Auch die Veränderungen der letzten Jahre in der Landwirtschaft sollen praktisch demonstriert werden, wie in der direkten Gegenüberstellung von alten und modernen Traktoren. Für die Kinder werden Kutschfahrten, eine Hüpfburg und Kinderschminken geboten.

Der VLF ermöglicht seinen Mitgliedern diverse Fortbildungsveranstaltungen. Interessierte können sich beispielsweise zu neuen gesetzlichen Vorgaben weiterbilden lassen, wie die 2017 geänderte Düngeverordnung. Aber auch Themen wie Depressionen oder Hospiz werden berücksichtigt.

"Neulich hatten wir einen Physiotherapeuten eingeladen", begründet Funke zu Veranstaltungen, die Krankheiten vorbeugen sollen.

Mitglied beim VLF könne jeder werden, der eine abgeschlossene Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich oder in der landwirtschaftlichen Hauswirtschaft habe, erläutert Pfeiffer. Dabei bestehe eine enge Zusammenarbeit mit anderen Bauernverbänden, um eine gegenseitige Behinderung zu vermeiden.