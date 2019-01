Im 30-Minuten-Takt nach Erlangen

Von der neuen Buswendeanlage in Weisendorf fährt ab heute die Linie 202 nach Erlangen. Und das sogar alle 30 Minuten. "Das macht Weisendorf noch attraktiver", meint Bürgermeister Heinrich Süß. Er ist mit der guten Zusammenarbeit mit dem Omnibusbetrieb Vogel und dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt sehr zufrieden.

"Der Neubau kostete rund 350 000 Euro. Aber wir haben 80 000 Euro Zuschuss vom Freistaat Bayern bekommen." Um diese Unterstützung zu bekommen, musste bei der Planung einiges beachtet werden. Besonders wichtig war dabei die Barrierefreiheit der Anlage. "Die Planung dauerte zwar etwas, aber gerade diesen Punkt haben wir sehr gut umgesetzt", erklärt Süß weiter. Es gebe noch einiges zu tun, wie zum Beispiel im Frühling die Bepflanzung der Anlage sowie die Installation einer passenden Beleuchtung.

Jetzt hoffen alle, dass die Busverbindung auch genutzt wird. Durch die weitere Haltestelle am Waldfriedhof sei Weisendorf nun mit Bushaltestellen, gut aufgestellt. Da genug Platz eingeplant sei, können alle Busse ohne Probleme auf der Plattform wenden, so Süß. Ab September soll auch noch die Buslinie 204, die zwischen Höchstadt und Herzogenaurach pendelt, hier halten. Um 4.29 Uhr fährt am 1. Februar der erste Bus nach Erlangen.