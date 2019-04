Illegale Tierversuche an Hunden? Strafanzeige gegen Forscher der Uniklinik Erlangen

Nach Recherchen des Vereins "Ärzte gegen Tierversuche e.V." habe eine Arbeitsgruppe der Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgischen Klinik in Erlangen vermutlich über mehrere Jahre Tierversuche an Beagle-Hunden und eventuell auch Schweinen ohne ordnungsgemäße Genehmigung durchgeführt. Das teilt der Verein am Mittwoch mit.

Beagle-Hunden seien demnach bis zu 12 Backenzähne aus dem Ober- und Unterkiefer gezogen worden, um Implantate einzubringen. Zum Teil wurden bewusst Entzündungen des Zahnfleisches und der Kieferknochen hervorgerufen, indem Bauwollfäden um die Implantate gelegt wurden, in denen sich Bakterien ansiedelten.

Schweinen seien neun Löcher mit einem Zentimeter Durchmesser in den Schädel gebohrt und mit künstlichen Materialien gefüllt worden. Für die Tiere waren die Experimente laut der Mitteilung der Tierschützer mit erheblichen Schmerzen und Leiden verbunden.

Die Ergebnisse wurden in Fachjournalen veröffentlicht. Dabei seien dem Ärzteverein Widersprüche bei elf Publikationen aus den Jahren 2011 bis 2017 aufgefallen. Mehrfach wurden demnach identische Genehmigungsnummern für ganz unterschiedliche Versuche mit Schweinen und Hunden angegeben. Die gleiche Nummer wird mal der zuständigen Regierung von Oberbayern in Ansbach zugeordnet, mal einer Behörde in Budapest.

In einem Artikel habe es geheißen, die Versuche seien in Ungarn genehmigt, aber an der FAU durchgeführt worden. In einer Publikation werde eine Genehmigungsnummer aus Ungarn angegeben, die dort aber - wie eine Anfrage ergeben habe - unbekannt ist.

In einer weiteren Studie wird ein Lieferant von Schweinen in Abtsgemünd, 160 Kilometer von Erlangen entfernt, angegeben, aber die Versuche seien in Ungarn genehmigt worden. "Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Schweine nach Ungarn transportiert wurden, um dort die Versuche durchzuführen", meint Dr. med. vet. Corina Gericke, Vizevorsitzende von Ärzte gegen Tierversuche.

Es geht um Versuche an insgesamt 114 Schweinen und 26 Beagles.

Die Tierversuchsgegner hätten über einen Zeitraum von fast zwei Jahren versucht, die Unstimmigkeiten aufzuklären, aber erhielten von den Behörden entweder keine oder unbrauchbare Antworten. Insbesondere die für die Genehmigung von Tierversuchen zuständige Regierung von Unterfranken habe sich "nicht gewillt" gezeigt, die Sache aufzuklären, so der Verein in seiner Mitteilung. Sie habe lediglich angegeben, dass in den letzten fünf Jahren keine Versuche an Hunden genehmigt worden seien.

"Wenn es eine einfache Erklärung gegeben hätte, zum Beispiel Fehler in den Publikationen, hätte man uns das kurzerhand mitteilen können. Die Verschleierungstaktik weist darauf hin, dass wir einem Skandal auf die Spur gekommen sind. Vermutlich sind mehrere Tierversuche an Hunden und Schweinen an der FAU ohne behördliche Genehmigung durchgeführt worden", folgert Tierärztin Gericke.

"Die Tiere, die in den leidvollen und unsinnigen Versuchen gestorben sind, kann man nicht wieder lebendig machen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass Experimentatoren nicht ungeschoren davonkommen, wenn sie die ohnehin schon viel zu laschen Gesetzesvorgaben nicht einhalten", schließt Gericke.

Nun ist es an der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth - Zweigstelle Erlangen Ermittlungen einzuleiten und gegebenenfalls Anklage zu erheben.

Erst vor wenigen Wochen hatte der Verein Strafanzeige wegen illegaler Tierversuche gegen Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg gestellt. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat die Ermittlungen inzwischen ausgeweitet.