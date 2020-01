Hilfsbereitschaft eines fränkischen Unternehmens wird schamlos ausgenutzt: Ein Unternehmer aus Höchstadt erstattete Anzeige, teilt die Polizei am Samstag (4. Januar 2020) mit. Ein mittelloser Mann, dem der Unternehmer unter die Arme greifen wollte, hatte ihn bestohlen. Eine Videokamera hatte mitgefilmt.

Mittelloser Mann kriegt Job in Unternehmen

Zuvor hatte der 27-jährige mittellose Mann bei dem Unternehmer um Arbeit gebeten. Er bekam eine Zusage und schon kurz nach Weihnachten wurde er am Erlanger Bahnhof von einem Mitarbeiter der Firma abgeholt. Der 27-Jährige wurde bei dem Unternehmen einquartiert und erhielt sogar einen Vorschuss. Dann verschwand er in der Nacht auf Freitag (3. Januar 2020).