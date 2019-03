Höchstadter Tüftler siegt bei Wettbewerb

Finn Rudolph (13) vom Gymnasium Höchstadt ist einer der Regionalsieger bei "Jugend forscht". Er gewann in der Sparte "Schüler experimentieren", in der Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre antreten.

Den ersten Platz erreichte er mit seinem Bernoulli-Mobil. Dieses basiert auf dem Bernoulli-Effekt, der besagt, dass schnellströmende Luft einen Unterdruck erzeugt. Bei seinem Modell befindet sich oben ein Propeller, der Luft hineinbläst. Diese geht zur Seite weg, wodurch ein Unterdruck entsteht. Das Mobil hat außerdem noch einen eingebauten Motor. "Damit sollte es eigentlich ursprünglich an der Wand hochfahren, aber das hat nicht ganz geklappt", erzählte der Achtklässler, zeigte sich aber dennoch zufrieden, denn sein Mobil "konnte ziemlich steile Ebenen hochfahren".

Ein Kurs ohne Noten

Deshalb bewarb sich der Schüler auch bei dem Wettbewerb. An der Universität in Erlangen präsentierte er sein Mobil schließlich einer Jury. Die zeigte sich begeistert und vergab den ersten Platz, weshalb Finn zur Ehrung nach Ansbach durfte. Dort wurden alle mittelfränkischen Regionalsieger vom Regierungspräsidenten Thomas Bauer empfangen.

Daheim bastelt Finn zwar auch, die meiste Zeit jedoch im Wahlkurs "Technisches experiMINTieren", den die Lehrer Klaus Strienz und Achim Engelhardt an der Schule anbieten. MINT steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. "Hier hat man einfach viel mehr Möglichkeiten", erzählte Finn. "Es gibt keine Noten, die Älteren helfen den Jüngeren," erklärte Engelhardt den Kurs. "Das ist eine Pädagogik des Begreifbaren. Ich muss es anfassen können, um es dann auch verstehen zu können." Den Schülern gefällt es: 39 Gymnasiasten nehmen in diesem Jahr teil, darunter aber nur zwei Mädchen.

Die Idee zu seinem Mobil kam ihm im Wahlkurs. "Mich hat der Bernoulli-Effekt einfach interessiert", so der 13-Jährige. Für sein Mobil habe Finn alles selbst gemacht, erklärte Engelhardt. Der Schüler hat im Laufe der Zeit viel verbessert, ein paar Teile stammen sogar aus einem 3-D-Drucker.

Für Technik begeistert sich Finn schon immer: "Es ist einfach toll, wenn man eine Idee hat und dann sieht, dass das wirklich funktioniert." Und weil alles so gut geklappt hat, ist der Schüler, wie Engelhardt findet, auch völlig verdient in der nächsten Runde bei "Jugend forscht". Durch seinen Erfolg als Regionalsieger tritt Finn mit seinem Bernoulli-Mobil im April nämlich beim Landeswettbewerb in Dingolfing an.