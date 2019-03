Höchstadter Freibad-Umbau: XXL-Rutsche steht

Lange ist es nicht mehr hin, bis die Freibad-Saison eingeläutet wird. Traditionell springen die ersten Schwimmer bereits Anfang Mai in die Fluten des Wellenbades in Höchstadt. Das Wellenbecken mit Meer-Gefühl war bisher das Highlight. Doch nun bekommt es Konkurrenz.

Bereits seit einigen Monaten baut die Stadt um, vor allem mehr und modernere Attraktionen sollen für viele Besucher sorgen. Eine davon: Eine "Breitwasserrutsche" direkt hinter dem Sprungturm.

Über eine Treppe sollen die Besucher später an das Ende des Freizeitgeräts gelangen, um in ein rund 30 Zentimeter tiefes Auslaufbecken zu rutschen, wie Karl-Heinz Zillich erklärt. Der stellvertretende Betriebsleiter des Sportzentrums sagte am Mittwoch weiter: "Die Rutsche ist im Wasserkreislauf mit angeschlossen."

Demnach wird aus dem angrenzenden Wellenbecken Wasser in die neue Freizeitanlage gepumpt. Das werde für das Auslaufbecken und zum leichteren Gleiten auf der Rutsche verwendet.

Im hinteren Teil des Freibads wird aktuell außerdem ein neuer Kiosk errichtet, die Grundmauern stehen bereits. Kleine Besucher können sich künftig über ein neues Kinderbecken freuen, das ebenfalls im hinteren Teil des Freibads in Richtung Volleyballfeld gebaut wird.

Wie Bürgermeister Gerald Brehm (JL) erklärt, belaufen sich die Gesamtkosten auf insgesamt 2,3 Millionen Euro - mehr als ursprünglich geplant. Laut Brehm kamen die Erneuerung des Zauns und die Außenanlagen hinzu, wodurch sich die Summe erhöht hat. Die Kosten für die Rutsche belaufen sich auf 130 000 Euro.

Die Umbaumaßnahmen werden nicht pünktlich zur Saisoneröffnung im Mai fertig. Das Freibad hat dann zwar schon offen, nebenbei wird aber noch gebaut. Eigentlich sollten die Bauarbeiten bis Ende Juni fertig sein, doch Brehm ist skeptisch. Die Gesamtmaßnahme bis zum ursprünglichen Datum fertigzustellen sei sehr ambitioniert.