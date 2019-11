Höchstadter Eisstadion öffnet seine Pforten

Im Rahmen des Gesundheitsjahres veranstaltet die Stadt Höchstadt am Samstag, 7. Dezember, im Eisstadion am Kieferndorfer Weg einen Tag der offenen Tür in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen ESC und HEC. Bürgermeister Gerald Brehm (JL) stellte am Mittwoch gemeinsam mit Karl-Heinz Zillich, dem stellvertretenden Betriebsleiter des Sportzentrums, sowie Vertretern der beiden Vereine das Programm vor.

Genauso wie das Hallenbad im September soll nun das Eisstadion seine Pforten öffnen. "Der Tag im Hallenbad war so erfolgreich, dass wir hoffen, mit dem Tag im Eisstadion ebenso positive Resonanz zu bekommen", erklärte Brehm. "ESC und HEC haben zusammen mit den Fanclubs mehr als 2000 Mitglieder, wobei der ESC mit über 1000 Mitgliedern der größte Verein Höchstadts ist", ergänzt er. Ziel sei es auch, neue Nutzer der Eishalle anzuwerben. "Die Besucher können aber vielleicht auch sehen, dass die Eishalle doch schon in die Jahre gekommen ist."

Im Dezember werde übrigens entschieden, ob die Eishalle neu gebaut wird (Kosten: 13,5 Millionen Euro) oder ob eine Generalsanierung (Kosten: 9,5 Millionen Euro) gemacht wird. "Ich plädiere für einen Neubau", verriet der Bürgermeister. Er freut sich schon auf die vielen Angebote, die Karl-Heinz Zillich vorstellte: Im ersten Lauf gestaltet der ESC von 14 bis 16 Uhr ein Kinderprogramm. Neben der Möglichkeit eines freien Laufs wird auf einer abgesteckten Eisfläche ein Geschicklichkeitsparcours aufgebaut, in dem die Kinder ihr Können zeigen dürfen.

Der zweite Lauf von 16.30 bis 18.30 Uhr wird vom HEC gestaltet. Neben der Möglichkeit des freien Laufs kann man auf einer ebenfalls abgesteckten Fläche den Umgang mit Hockeyschläger und Puck sowie das Toreschießen üben.

Der dritte Lauf startet um 19 Uhr und endet um 22 Uhr. Angeboten wird ein Discolauf für die Großen mit Musik der 80er und 90er Jahre, aufgelegt vom Eishallen-DJ Chris Kay. Nicht nur die verlängerte Dauer von drei Stunden beim Discolauf, sondern auch die Möglichkeit, Sportler aus beiden Vereinen zu treffen, runden diesen Tag ab. Der Eintritt ist bei allen Läufen frei.