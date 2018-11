Höchstadter Christkind startet ins zweite Jahr

So schnell kann es gehen: Durch einen Zufall war die Höchstadterin Anja Stowasser 2017 zum Christkind der Stadt geworden. "Ich war hier, hatte ganz normal einen Friseurtermin, und habe Locken bekommen", erzählt die 25-Jährige, die bei der Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach in der Personalabteilung arbeitet. Dann sei der Satz gefallen: "Sie sieht aus wie das Christkind!" Friseurin Jessica Essler sprang auf das Stichwort an, denn sie ist sei einigen Jahren für die Suche nach dem Höchstadter Christkind verantwortlich. Nach ein bisschen Bedenkzeit sagte Stowasser schließlich zu.

Vorweihnachtliche Stimmung

Nun beginnt für sie schon die zweite Saison ihrer Amtszeit. "Das vergangene Jahr war sehr spannend und sehr aufregend. Ich habe circa 25 Termine gemacht - in Altenheimen, bei Vereinen und in Kindergärten - und da vorweihnachtliche Stimmung verbreiten dürfen", sagt Stowasser. Am 7. Dezember wird sie, so ist die Tradition, als erste große Amtshandlung den Höchstadter Weihnachtsmarkt eröffnen.

Schon seit 22 Jahren gibt es in Höchstadt ein Christkind. Für die Suche - und für den passenden weihnachtlichen Look bei allen Terminen - ist der Friseursalon "Essler und Haare" in der Bamberger Straße verantwortlich. Friseurin Jessica Essler wird daher in den nächsten Wochen häufiger für eine blonde Lockenpracht sorgen. "Wir schauen schon immer, dass wir jemand für zwei Jahre finden. Es ist schon ziemlich viel Aufwand", sagt sie. Das alles geschieht ehrenamtlich, wofür der Familie Essler der Dank der Stadt sicher ist. Das bekräftigte Bürgermeister Gerald Brehm (JL), der zum Pressetermin im Salon vorbeigekommen war.

Engagement ist kostenlos

Anja Stowasser ist also bereit für eine terminreiche Adventszeit. Wer das Höchstadter Christkind gerne kostenlos engagieren möchte, der erreicht sie - oder ihren Anrufbeantworter - unter der 09193/689766.