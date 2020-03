Höchstadter Bürgermeister geht in die fünfte Amtszeit

Ein strahlender Gerald Brehm, ein enttäuschter Alexander Schulz und eine zufriedene Mechthild Weishaar-Glab. So das Stimmungsbild gestern Abend nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Kommunbrauhaus. Gerald Brehm, der amtierende Bürgermeister, geht damit in seine fünfte Amtszeit. Bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2014 hatten die selben drei Kandidaten sich um den Chefsessel beworben.

"Ein Vertrauensbeweis"

Es ist kurz vor 19.30 Uhr, als Wahlleiterin Daniela Mönius im Kommunbrauhaus das offizielle Ergebnis bekannt gibt. Auf der Leinwand ist am Balkendiagramm bereits zu erkennen, wie die Wähler entschieden haben. 56,22 Prozent für Gerald Brehm von der Jungen Liste, 31,95 Prozent für den CSU-Bewerber Alexander Schulz und 11,92 Prozent gehen an Mechthild Weishaar-Glab von der SPD.

"Es ist eine Bestätigung der nachhaltigen Arbeit der letzten 24 Jahre", sagt der strahlende Sieger. "Ein Vertrauensbeweis." Brehm selbst hätte eher mit einer Stichwahl gerechnet. Mit der Wahl für weitere sechs Jahre ist er dann der dienstälteste Bürgermeister, den es je in Höchstadt gegeben hat.

Gutes Feedback erhalten

Auf eine Stichwahl gehofft hatte Alexander Schulz. "Ich bin enttäuscht", sagte er. Vor allem im Hinblick auf die letzten Wochen und Monate. Denn seitens der Bevölkerung habe er viel positives Feedback erhalten. Ziele und Auftritt der CSU seien vielfach gelobt worden. Die geleistete Arbeit sei nicht umsonst gewesen, ist sich Schulz sicher. "Aber die Früchte schlagen sich nicht im Wahlergebnis nieder."

Mechthild Weishaar-Glab ist mit ihren knapp zwölf Prozent zufrieden. "Ich habe auch damit gerechnet, dass Gerald Brehm auf Anhieb durchgeht", gibt sie zu. Wären es vier Bewerber gewesen, dann wäre es wohl zur Stichwahl gekommen, glaubt sie. Entmutigt vom Ergebnis ist sie nicht.

Was in sechs Jahren sei, wisse man heute zwar noch nicht, aber grundsätzlich abgeneigt, noch ein drittes Mal zu kandidieren, sei sie nicht.

Fast wie vor sechs Jahren

Das Wahlergebnis gleicht im Großen und Ganzen dem vor sechs Jahren. Damals wurde Gerald Brehm mit 58,81 Prozent gewählt, Alexander Schulz holte 28,60 Prozent und Mechthild Weishaar-Glab 12,59 Prozent.

Kleiner Kreis

Der Coronavirus ließ auch die Wahl in Höchstadt nicht unbeeinflusst. So war der Kreis, der zur Ergebnisverkündung ins Kommunbrauhaus gekommen war, sehr überschaubar. "Das haben wir bewusst so gemacht", ließ Bürgermeister Gerald Brehm wissen, "aus Sicherheitsgründen". Nur die Kandidaten mit Familien und das engste Umfeld sollten teilnehmen.

Für den Wahlsieger Gerald Brehm ging der Abend mit einer kleinen Party im Weinlokal "Zwetschger" weiter.