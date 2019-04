Höchstadt: Straße zwischen Kleinneuses und Großneuses für drei Wochen gesperrt

Ferienzeit ist Baustellenzeit. Doch diese Sperrung wird selbst die Osterferien überdauern: Seit Dienstag wird die Staatsstraße 2263 zwischen Kleinneuses und Großneuses saniert. Der Streckenabschnitt ist deshalb komplett gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 10. Mai, wie das für die Straße zuständige Staatliche Bauamt Nürnberg mitteilt.

Aufgrund der zu geringen Fahrbahnbreite von 5,5 Metern ist eine Vollsperrung erforderlich. Eine überörtliche Umleitung über Höchstadt/Aisch - Gremsdorf - Buch - Großenseebach - Weisendorf ist ausgeschildert.

Der sieben Kilometer lange Flickenteppich zwischen Höchstadt und Weisendorf wurde Ende vergangenen Jahres an einigen Stellen notdürftig ausgebessert, das fiel aber lediglich unter die Kategorie Instandhaltungen. Mit der aktuellen Sanierung soll die Straße richtig erhalten werden. Rund 200 000 Euro fallen dafür an.

Neuer Belag für die Fahrbahn

Löcher im Asphalt und abgenutzte Markierungen: Die Staatsstraße zwischen Kleinneuses und Großneuses befindet sich in einem schlechten Zustand und entspricht nicht mehr den Verkehrserfordernissen. Deshalb wird der Fahrbahnbelag auf einer Länge von einem Kilometer erneuert. Zusätzlich werden die Bankette befestigt. Anschließend werden die Straßengräben gereinigt.

"Die Bankette werden befestigt, weil die Straßenbreite sehr gering ist, wenn doch einmal ein Fahrzeug darauf ausweichen muss", erklärt Lisa Bauersachs vom Staatlichen Bauamt. Schließlich schlängeln sich nicht nur Pendler, sondern auch der Schwerlastverkehr auf der Straße zwischen Höchstadt und Herzogenaurach.

Nach und nach sollen alle sieben Kilometer einen neuen Belag bekommen. Das soll jeweils in kurzen Abschnitten geschehen, weiter geht es wahrscheinlich 2020. "In diesem Jahr ist nichts mehr geplant", so Bauersachs.

Haltestelle enfällt

Für den Zeitraum der Vollsperrung kann die Haltestelle "Kleinneuses Mitte" der Linien 204 und 248 nicht angefahren werden. Fahrgäste können auf die nächstgelegenen Haltestellen in Großneuses und Höchstadt ausweichen. Außerdem kann es zu Verzögerungen im Linienverkehr kommen.

Hier ist wieder freie Fahrt

Sanierung Die Straßen zwischen Lonnerstadt und Unterwinterbach sowie zwischen Aisch/Lauf und Haid sind nach Sanierungsarbeiten wieder befahrbar. Die Sperrungen wurden aufgehoben.fr