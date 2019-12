Höchstadt a. d. Aisch vor 34 Minuten

Immobilien

Höchstadt: Marodes Haus in Etzelskirchen wird abgerissen

Das seit Jahren leerstehende Geisterhaus in der Pfarrer-Eckert-Straße in Etzelskirchen wird endlich abgerissen. An dessen Stelle sollen insgesamt 34 Wohnungen entstehen. Es gibt bereits viele Interessenten.